“Lei sì, lui no”. GF Vip, perché Donnamaria non è nello studio e Ginevra Lamborghini sì

Edoardo Donnamaria è stato squalificato dal GF Vip. L’ex volto di Forum lascia per sempre la casa più spiata d’Italia. La puntata di giovedì 9 marzo si è aperta con due notizie inaspettate: l’ammonizione di Edoardo Tavassi e la clamorosa decisione del programma. Tavassi, che viene redarguito da Alfonso Signorini per il suo comportamento indisciplinato dei giorni scorsi a seguito della puntata di lunedì, dove c’era stata una strigliata da parte del conduttore a tutti i gieffini.

Donnamaria, invece, è stato punito severamente: per lui è arrivata la squalifica: il conduttore ha strigliato pesantemente l’ormai ex vippone facendogli notare come il suo comportamento nei confronti della fidanzata Antonella Fiordelisi non sia stato adeguato, dopo che era stato lui stesso a chiedergli di placare le sue reazioni.

Leggi anche: “Ora devi dirmi la verità”. GF Vip 7, le confessioni di Antonella: Edoardo non la prende bene





GF Vip, Donnamaria non è in studio: il motivo alla base della scelta

“In questi mesi siamo già intervenuti per condannare certi atteggiamenti fuori controllo e anche il vostro linguaggio volgare, le parolacce sono un problema per chi le ascolta – ha detto Alfonso Signorini -. Siamo stati spesso tolleranti, sai bene quante volte sei stato richiamato, non solo dal Grande Fratello. Le conseguenze sono inevitabili, sei squalificato dal gioco. L’ultima volta che ci siamo visti io ti avevo detto esci se non ce la fai più.

In molti hanno notato che Edoardo Donnamaria non è arrivato in studio al contrario di quanto accaduto con Ginevra Lamborghini, la cui presenza in studio – invece – è stata subito notata. Non solo: la ragazza ha anche avuto modo di rientrare in casa, pur non essendo più concorrente, e ha trascorso alcuni giorni con i vipponi. Una differenza di trattamento spiegata dal portale Fanpage.it.

“Qual è la differenza tra i due casi, si chiede il pubblico? Perché a Ginevra sono stati concessi benefici dei quali Donnamaria non ha goduto? Una ragione c’è: si tratta di coerenza. L’intervento di Pier Silvio Berlusconi ha fatto da spartiacque in questa edizione del GF Vip, dettando una linea editoriale ben precisa, fatta di pulizia nei contenuti e di una scrupolosa attenzione nei confronti di quanto la rete trasmette sia su Canale5 che su Mediaset Extra, canale che ospita la diretta h24 dalla Casa. Consentire a Edoardo di tornare in studio avrebbe rappresentato un’incongruenza rispetto alle scelte operate ai piani alti di Mediaset qualche settimana fa”.