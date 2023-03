Antonella Fiordelisi, il retroscena dopo la squalifica di Edoardo Donnamaria. Sono trascorsi diversi giorni dalla squalifica del concorrente dalla casa del GF Vip 7. Un momento difficile per la coppia che però non ha di certo fatto vacillare il loro amore. E i riflettori restano accesi sulla gieffina anche in merito all’ultimo retroscena che la riguarda.

Sonia Bruganelli su Antonella Fiordelisi e il retroscena su Edoardo Donnamaria. Distante dal suo Edoardo, Antonella Fiordelisi sta proseguendo la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia. Momenti di nostalgia per l’assenza del fidanzato che si fa sentire, ma anche la speranza di poter portare a casa la vittoria: Antonella continua a essere una delle protagoniste indiscusse dell’attuale edizione del reality show di Alfonso Signorini.

Leggi anche: “Perché le fate questo”. GF Vip 7, brutto risveglio per Antonella: l’amara sorpresa, colpa loro





Sonia Bruganelli su Antonella Fiordelisi e il retroscena su Edoardo Donnamaria dopo la squalifica

Continui alti e bassi e una spontaneità che spesso è stata ripagata da parte di molti: Antonella Fiordelisi non si arrende e riesce a diventare la concorrente preferita persino per Sonia Bruganelli, opinionista nota per non lasciarsi facilmente convincere dalle lacrime. Eppure la gieffina sembra aver conquistato il suo parere favorevole. Il retroscena arriva solo dopo la squalifica di Edoardo Donnamaria, nel corso dell’intervista per Casa Chi dove la moglie di Paolo Bonolis ha espresso il suo parere, come sempre senza alcun filtro.

“Io ho cambiato idea relativamente. Siccome seguo, vedo come evolvono anche loro. Dopo 5 mesi esce fuori la persona, il carattere e tutto il resto. All’inizio come sapete tutti non mi piaceva Antonella, poi invece l’ho vista andare avanti e credo che sia una di quelle insieme anche ad Edoardo Donnamaria che è entrata presumendo di poter gestire il reality, quindi di potere, avendolo studiato e visto, iniziare a discutere (lo ha fatto con Pamela Prati). Poi invece dopo ha iniziato a tirare fuori quello che lei veramente è, con sprazzi di recitazione, di volontà di esasperare i toni, ma poi emotivamente la sua fragilità è venuta fuori”.

E ancora: “Edoardo era entrato molto più leggero e credo invece che si sia seriamente invaghito di Antonella e forse anche del ruolo che insieme loro esercitavano, poi però come succede credo nella convivenza continua e assidua, diciamo ci si innamora, ma in realtà diventa una co-dipendenza”. Poi il retroscena: “Edoardo secondo me nell’ultimo mese è come se avesse perso la pelle ed è rimasto solo nervi e muscoli, sangue e a un certo punto non ce l’ha fatta più. Ci siamo anche sentiti dopo e volente o nolente lui è stato uno dei ragazzi che ha fatto questo GF Vip”.