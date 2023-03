Episodio destinato a far discutere quello che si è verificato nella mattinata del 14 marzo al GF Vip 7. Antonella Fiordelisi è rimasta colpita positivamente da un gesto di Nikita Pelizon, ma la decisione assunta da altre concorrenti sta creando malumori nel pubblico. I telespettatori non pensavano che si potesse giungere addirittura ad una situazione simile, ma anche nel giorno del compleanno della ragazza le polemiche a quanto pare non si sono interrotte. E probabilmente proseguiranno ancora a lungo.

Certamente ciò che si è registrato al GF Vip 7 con Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon al centro dell’attenzione sarà ricordato per tanto tempo. Ma a fare rumore è stata la mancata presenza di altre gieffine, che ora dovranno fornire spiegazioni. Sta di fatto che comunque la festeggiata non si è concentrata su questo aspetto negativo, anzi forse potrebbe non essersene nemmeno resa conto, ma gli utenti invece sono rimasti sconcertati davanti ad una presa di posizione simile.

GF Vip 7, il gesto ad Antonella Fiordelisi di Nikita Pelizon: poi la polemica

Quindi, iniziando a soffermarci su quanto successo al GF Vip 7, Antonella Fiordelisi è stata svegliata da Nikita Pelizon e da altri concorrenti e le hanno fatto un regalo davvero unico e speciale. A organizzare tutto è stata la modella originaria di Trieste, la quale ha voluto portare a letto la colazione alla fidanzata di Edoardo Donnamaria. Su un vassoio aveva depositato caffè, latte e biscotti e la neo 25enne ha apprezzato moltissimo. Ma il sito Ultimenotizieflash, con l’aiuto degli utenti, si è accorto che non c’erano tre vippone.

Quindi, non tutti hanno festeggiato insieme ad Antonella in quelle prime ore della mattinata. Forse perché la sorpresa era stata resa possibile grazie a Nikita, con la quale non vanno affatto d’accordo, le gieffine Oriana Marzoli, Giaele De Donà e Micol Incorvaia non si sono presentate nella camera da letto della Fiordelisi. E hanno quindi rinunciato a presenziare a questo momento gioviale. La sorpresa non è stata rovinata, ma il pubblico si è indispettito non poco per queste assenze.

Ecco alcuni messaggi maggiormente significativi: “Le perfide non sono presenti, non si smentiscono mai”, “Ovviamente quelle false di Oriana e Giaele non vanno a farle gli auguri”, “Giaele falsa, fuori”, “Che gente di me***”, “Quelle tre false non sono andate come sempre”.