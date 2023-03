Clamoroso episodio al GF Vip 7 con protagonisti Daniele Dal Moro e Antonella Fiordelisi. L’errore commesso dal gieffino è stato inaspettato e ha lasciato tutti increduli. Non era stato proprio in grado di rendersi conto dell’accaduto e allora si è rivolto verso la ragazza e gli altri vipponi, esternando una frase che resterà impressa nella memoria dei telespettatori. Lui stesso ha successivamente capito di averla fatta proprio grossa e ha deciso di fare un ulteriore commento, una sorta di mea culpa.

Nelle scorse ore, prima di parlarvi di ciò che è successo a Daniele Dal Moro ed Antonella Fiordelisi, lei ha ricevuto una meravigliosa sorpresa per il suo compleanno da Edoardo Donnamaria. Oltre al videocollegamento mandato in onda nel corso dell’appuntamento in diretta, lui ha anche fatto esplodere dei fuochi d’artificio all’esterno della casa più spiata d’Italia. Lei ha esclamato: “Ma questo è pazzo, non ci posso credere”. E ha urlato tutto il suo amore verso il volto di Forum.

Leggi anche: “Matto, guardate che ha fatto”. GF Vip 7, i botti all’improvviso e tutti fuori: scoprono chi è stato





GF Vip 7, Daniele Dal Moro e la gaffe con Antonella Fiordelisi

Quando ormai la puntata era praticamente conclusa, nella casa del GF Vip 7 si sono udite delle parole inattese di Daniele Dal Moro nei confronti di Antonella Fiordelisi. Ovviamente la maggioranza del resto del gruppo non ha potuto fare altro che ridere di fronte a quella disattenzione dell’ex protagonista di Uomini e Donne. Compreso l’errore, ha provato a rimediare con una frase scherzosa. Ma il pubblico aveva già sentito tutto e per lui si è trattato di una gaffe che non ha quasi precedenti.

Mentre tutti si stavano concentrando sul compleanno di Antonella, Daniele sembra proprio che non avesse capito che fosse arrivato questo giorno speciale per lei. E ha esclamato: “Auguri di che? Ah, è il tuo compleanno?“. Totalmente in imbarazzo, il gieffino ha poi aggiunto: “Ragazzi, sono entrato qua dentro che avevo due neuroni e ora ne ho uno“. Fortunatamente non c’è stato nessun errore imperdonabile, infatti anche la stessa Fiordelisi non si è certamente offesa per questa defaillance di lui.

Nulla di irreparabile quindi, infatti poi tutti hanno proseguito con gli auguri nei confronti di Antonella Fiordelisi. Due giornate di grande festa al GF Vip 7, infatti il giorno prima c’era anche stata la festa per il compleanno di Oriana Marzoli.