GF Vip 7, Giaele De Donà spiazza Luca Onestini e lo avverte del pericolo che corre offrendo il fianco a Nikita Pelizon. Quando mancano poche settimane alla fine del programma la tensione nella Casa si fa sempre più grande. E anche fuori i fan non sono da meno: esempio è il messaggio di questa telespettatrice: “È inutile che cancellate i commenti, li rimetto le finaliste sono 3 befane, cattive, invidiose, e sono arrivate in finale solo ed esclusivamente per il loro sparlare degli altri dal primo giorno, se non avessero sparlato continuamente non avrebbero avuto argomenti”.



“E lo dimostra il fatto che agli sgoccioli ancora sparlano sparlano sparlano e niente altro. Luca e Nikita sono maggiorenni e vaccinati e possono scegliere da soli cosa fare giusto o sbagliato che sia, senza i preziosi consigli di queste becere persone. Io vorrei un elenco di quando hanno parlato di loro stesse, sono andate avanti solo facendo branco a differenza degli altri che bene o male si sono distinti individualmente!!!!”.

Leggi anche: “Ho visto i video che mi avete mandato”. GF Vip, l’annuncio di Daniele riguarda anche Oriana





GF Vip 7, Giaele De Donà avverte Luca Onestini su Nikita



“Però sono in finale!!!!! Ah e poi fanno le finte buoniste con Nikita dicendo che loro non la isolano ma cosa si credono di essere?”. Di Nikita Pelizon a Luca Onestini ha parlato, nella sera del GF Vip 7, Giaele De Donà. All’ex Uomini e Donne ha rivelato come la modella potrebbe fraintendere il suo riavvicinamento: ““Per convenienza può benissimo farlo. Sapendo come si è comportata può succedere. Visti i pregressi, ti puoi aspettare di tutto. Mettilo in conto”.



Abbastanza per scatenare i fan di Nikita. “Se Nikita sorride è inquietante. Se Nikita piange fa la vittima. Se Nikita litiga con luca è falsa. Se Nikita fa pace con luca è una stratega. Se Nikita gioca dorme e balla con lo orsacchiotto e gioca con una piuma è pazza. Se Nikita chiede di giocare loro rifiutano. Ma io dico questa ragazza che deve fare??”.



Luca Onestini sembra avere la testa altrove. “Nell’ultima puntata del GfVip, quando Orietta Berti mi ha chiesto di Ivana io le ho risposto che continuo a pensare a lei tutti i giorni”, ha confessato Luca Onestini. “Questi sono i calzini di Ivana, li ho rubati”. Un gesto che non è piaciuto a tanti ma che lascia pensare, e parecchio, molti.