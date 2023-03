Nel tardo pomeriggio di venerdì 17 marzo, Daniele Dal Moro è stato squalificato dalla produzione del GF Vip 7. Il motivo della squalifica, come ben sappiamo, risale ai continui comportamenti poco carini all’interno della casa e soprattutto nei confronti di Oriana Marzoli. Daniele era infatti stato richiamato più volte per i suoi atteggiamenti, ma all’ennesimo episodio spiacevole la produzione ha deciso di squalificarlo dal reality.

All’interno del GF Vip 7, Daniele Dal Moro aveva avviato una frequentazione con Oriana, attualmente finalista del programma. I due hanno avuto spesso alti e bassi, protagonisti di litigi dovuti ad incomprensioni o gelosie. Da quando però l’ex tronista è uscito dalla casa, entrambi si inviano continuamente messaggi positivi, ciò porta a pensare che ci sarà un seguito per la coppia fuori dal reality. Qualche giorno fa infatti Daniele aveva postato su Instagram la foto di una lettera, inviatagli da Oriana, assieme a due polaroid in cui sono ritratti i due.

Leggi anche: “Porcata, sfondo la porta rossa”. GF Vip 7, Daniele choc con Signorini: “So cosa mi avete fatto”





GF Vip 7, Daniele Dal Moro e le nuove dure dichiarazioni sul programma

Da quando è stato squalificato dal programma, Daniele Dal Moro continua a mandare frecciatine al GF Vip 7 e al conduttore Alfonso Signorini. Daniele ha appena dichiarato di non guardare la diretta del reality, in quanto se lo facesse gli sembrerebbe di essere ancora chiuso lì dentro e ciò non gli farebbe bene. Ha affermato di guardare i filmati che gli vengono inoltrati, ma allo stesso tempo ha detto che un video frammentato può far capire male. Dunque l’ex gieffino ha detto di fidarsi di coloro che ha conosciuti lì dentro e sa cosa pensano di lui.

Nonostante quanto accaduto, l’ex vippone ha affermato che rifarebbe il GF Vip 7. Daniele Dal Moro si è mostrato dispiaciuto di non essere arrivato in finale, in quanto gli avrebbe fatto piacere. Ha addirittura dichiarato che dovendo scegliere se rifare la prima o la seconda edizione a cui ha partecipato, lui sceglierebbe proprio questa, nonostante nella prima, essendo tutto nuovo, ha provato emozioni davvero forti.

Daniele si mostra anche molto attivo sui social, partecipando ad alcune dirette Instagram con i suoi follower. Non perde nemmeno occasione di esporsi sinceramente sulle dinamiche del GF Vip 7. I fan di Daniele ed Oriana continuano a sperare che tra i due possa nascere una vera e propria relazione, quando anche l’influencer venezuelana uscirà dalla casa il 3 aprile.