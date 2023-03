C’è qualcosa che non torna riguardo il rapporto tra Luca Onestini e Nikita Pelizon. A tirare fuori l’argomento al GF Vip 7 sono stati Edoardo Tavassi e Andrea Maestrelli che in confessionale hanno spiegato: “Pensiamo che Nikita provi ancora interesse per Luca Onestini, anzi ora ancora di più”. I due hanno dei seri dubbi che la cosa per la Pelizon sia scemata come afferma, anzi. Per chi non lo sapesse, Nikita e Luca hanno ritrovato quella sintonia dei primi giorni, ma qualcuno storce il naso e non crede che sia un bene per la ragazza.

E i primi ad essere preoccupati, chiaramente dopo i fan della giovane, sono proprio alcuni concorrenti del reality. Andrea ed Edoardo hanno anche spiegato: “Sicuramente lei avrà fatto questo tipo di ragionamento: ‘È meglio non averlo oppure averlo come amico?’. Ovviamente alla fine ha scelto di averlo come amico”.

Luca Onestini e Nikita Pelizon: paura nella casa del GF Vip

Questa tregua dopo una battaglia durata mesi, tuttavia, potrebbe far male a Nikita, almeno questo è quello che temono di più i ragazzi rimasti nella casa. Le cose tra i due sono migliorate durante il compleanno di Nikita Pelizon nella casa di Cinecittà. È proprio in questa occasione che Luca e Nikita hanno riacquistato un po’ di confidenza l’una con l’altro. I fan chiaramente sono impazziti, ma quello che molti in questo momento si stanno chiedendo è: le fa bene?

I due dopo ben 4 mesi si sono riabbracciati e lei chiaramente è scoppiata a piangere. Ma non è finita, perché anche Oriana Marzoli è preoccupata, ma in senso opposto. La venezuelana è più sospettosa riguardo le attenzioni che Luca sta rivolgendo a Nikita. Secondo la Marzoli potrebbe essere Luca a soffrirci di più dopo e che la modella possa illudersi che la loro relazione possa avere un futuro.

A commentare ci ha pensato anche Alberto De Pisis che non dubita delle intenzioni di Onestini: “Lo fa in buona fede, è giocherellone!”. Giaele De Donà è di un altro pensiero. Secondo lei la situazione è “particolarmente delicata” e proprio come afferma Oriana, bisogna andarci coi piedi di piombo affinché nessuno si faccia male. Chissà cosa accadrà nei prossimi giorni.

