Due settimane esatte alla fine del GF Vip 7, lunedì sarà nominato il quarto finalista ed i sondaggi hanno una visione chiara della cosa. Intanto ieri ha fatto discutere l’aereo planato sopra la Casa che inneggiava ai Donnalisi. Nel dettaglio il messaggio recitava: “Siete solo comparse nel GF Vip dei Donnalisi”. Di Antonella, tra l’altro, non si smette di parlare: colpa di un attrito, palesato, tra lei e la madre. Tutto risale al modo in cui era avvenuta l’eliminazione della showgirl.



Dopo aver visto più volte Antonella in lacrime durante le dirette, lo staff della ragazza aveva deciso di chiedere ai follower di smettere di votarla per farla uscire dal programma. In seguito anche la madre di Antonella aveva deciso di parlare, scrivendo una lettera rivolta a Pier Silvio Berlusconi. Nella lettera, la mamma di Antonella Fiordelisi, spiegava che i continui attacchi da parte degli altri vipponi avevano fatto nascere un grande astio social nei confronti della figlia.

GF Vip 7, Edoardo Tavassi probabile quarto finalista (ma occhio a Nikita Pelizon)



L’ex gieffina si era subito mostrata infastidita da questa intromissione da parte della famiglia nel suo percorso all’interno del programma e, dopo essere uscita dalla casa, aveva cancellato il post Instagram contenente proprio questa lettera. Per Antonella, ad ogni modo, l’esperienza al GF Vip 7 è stata molto produttiva sia dal punto di vista dell’immagine che del portafogli.



Sembra infatti che l’ex schermitrice abbia messo in tasca una cifra davvero niente male. A quanto sembra infatti i guadagni settimanali di Antonella Fiordelisi al Grande Fratello VIP si aggirano tra i 5.000 e i 15.000 euro a settimana. Essendo rimasta nella casa per 26 settimane, è facile intuire che l’esperienza al GF le abbia fruttato un bel gruzzoletto. I suoi incassi non finiscono qui: “Fiordelisi rientra nella categoria dei mega influencer e può guadagnare dai 15.000 euro ai 60.000 euro per ogni sponsorizzazione”.



Eppure, nonostante tutto il suo peso, Antonella Fiordelisi dovrà guardare la finale del GF Vip 7 da casa. Secondo i sondaggi a staccare il pass per l’ultima puntata del Grande Fratello Vip dovrebbe essere uno tra Nikita e Tavassi: i due primeggiano in tutte le votazioni web e distanziano di parecchio i terzi classificati. Con Edoardo che pare favorito sulla modella.