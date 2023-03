Fuori dal GF Vip 7 le cose per Antonino Spinalbese non vanno del tutto alla grande. Infatti, ha subito delle offese nelle ultime ore ma non è rimasto in silenzio davanti a questo attacco frontale. E ha deciso di dare una risposta, che è stata accolta da fragorosi applausi dei suoi fan, increduli dinanzi a quell’insulto gratuito. L’ex partner di Belen Rodriguez è stato molto determinato nella sua risposta, anche se inevitabilmente ci sarà anche rimasto male, visto che non si poteva aspettare quel trattamento.

Tutto è successo nel momento in cui l’ex GF Vip 7 ha pubblicato una foto su Instagram. Antonino Spinalbese ha scelto una didascalia brevissima, ma molto chiara, che ha scatenato queste offese ai suoi danni. Sono stati diversi i commenti poco gradevoli nei confronti del papà di Luna Marì, ma questo è stato il più duro e lui quindi ha voluto replicare direttamente all’hater. Per lui momenti sicuramente non felici, ma scegliere la strada del silenzio non era assolutamente per lui la via maestra da seguire.

GF Vip 7, Antonino Spinalbese subisce offese: lui replica

All’esterno del GF Vip 7 Antonino Spinalbese è tornato a pubblicare sui social e ha ricevuto delle offese, nel momento in cui ha scritto questa frase: “Voltare pagina“. E l’odiatore del web gli ha risposto: “Voltato pagina da che? Dall’essere considerato un seduttore? Dal Grande Fratello? Da uno stile di vita? Io comincerei dal voltare pagina da questa comunicazione criptica ed incomprensibile. Creare hype poco si addice a chi in casa si è contraddistinto per schiettezza e personalità“. E non è tutto.

Infine, l’hater ha chiosato: “La differenza tra essere uomo e essere personaggio è fondamentale, sarebbe il caso di dimostrare ancora una volta di essere uomo“. E Spinalbese ha scritto: “Io la ringrazio per questo appunto che mi ha lasciato. Ci tengo solo a dirle che non mi metterò mai qui a dimostrare se sono o non sono uomo ma solamente nel dirle che nella vita purtroppo accadono cose per la quale ognuno di noi valuta se e chi avere al proprio fianco, avendo una testa pensante mi comporto di conseguenza sperando di trovare sempre la mia felicità e non la felicità degli altri. Le auguro una meravigliosa serata”.

Whoopsee giorni fa ha svelato che Antonino Spinalbese ha trovato l’amore: “Eccolo infatti mentre, dopo essere stato al Beefbar di Milano in compagnia di un amico, è stato raggiunto anche dall’ex Miss Italia e concorrente dell’edizione in corso di Pechino Express Carolina Stramare“.