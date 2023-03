Che fine hanno fatto Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese? Dopo gli spifferi sul conto dell’ex di Belen Rodriguez ora arrivano le parole della sorella di Elettra. I due si sono conosciuti dentro la Casa del GF Vip ed è nata una bella amicizia. Un rapporto che molti fan hanno sognato potesse trasformarsi in una storia, tanto che sono nati i “Gintonic”, una community che ha tifato per loro due. Come sapete Ginevra è stata squalificata dopo solo un paio di settimane e così quando anche l’hair stylist è uscito ci si aspettava che la frequentazione prendesse il via.

D’altra parte lo stesso Antonino Spinalbese non si era nascosto e dopo il bacio al GF Vip a Verissimo aveva dichiarato: “Se nella casa c’è stata una che mi ha colpito in modo particolare? – le parole a Silvia Toffanin – Ginevra, che oltre ad essere una bellissima ragazza è anche una brava ragazza e questo è importante”. Il suo ultimo post, però, ha messo in allarme i Gintonic: accanto ad una foto in bianco e nero l’ex di Belen ha scritto “Voltando pagina”. E molti hanno pensato che fosse una frecciata proprio alla Lamborghini.

Ginevra Lamborghini parla di Antonino Spinalbese

Adesso a fare chiarezza sul loro rapporto ci pensa una volta per tutte Ginevra Lamborghini. Intervistata a Casa Chi la cantante ha spiegato: “Dov’è Antonino? Perché lo chiedete a me? – ha ironizzato Ginevra, per poi rivelare – Siamo rimasti amici. Questo affetto che ci legava c’è sempre stato. Forse le cose dovevano andare così. Per me è sempre stato una persona con cui ho stabilito un affetto molto intenso. Parlare di amicizia è sempre stato tra virgolette, perché ci si conosceva poco e all’interno di un gioco. La vita è un’altra cosa“.

“Abbiamo cominciato questa amicizia – ha proseguito Ginevra Lamborghini – e poi, lo avevo anche detto, se devo vedere una persona dal punto di vista sentimentale divento molto esigente. Se dall’altra parte mi mantengo aperta, mi mantengo morbida, se vedo il classico ‘vediamo come va’ che non presuppone doveri nei confronti dell’altro, io lascio perdere tutto. Io sono più per vedere come va e poi, se le cose procedono bene, decido di proseguire e andare avanti oppure fermarmi qui. In questo caso non si è aperto ma va bene“.

Insomma, nulla di fatto, chi ha sognato una relazione tra i due dovrà accontentarsi di una semplice amicizia. Ginevra ha inoltre chiarito cosa ne pensa di chi ha criticato Antonino dopo le foto con Carolina Stramare: “Forse la Lamborghini non era la macchina giusta. La prendo sportivamente, vuol dire che doveva andare così. Sto leggendo tante di quelle cose su Twitter, sta diventando un tema strong. Ragazzi, fermatevi. Penso che sia sbagliato attaccarlo, non ha fatto niente di male, non mi sento offesa. Sono scelte, io non sono la sedotta e abbandonata come qualcuno mi dipinge. Siamo, credo, in buoni rapporti anche se non ci sentiamo. Io ho la mia vita e lui la sua“.

