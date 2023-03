La bomba clamorosa è pubblica: Antonino Spinalbese avrebbe una nuova fidanzata. Almeno questo è quanto si è potuto intuire dalle ultime foto scattate all’ex concorrente del GF Vip 7, beccato in dolce compagnia. Lei è una donna decisamente molto conosciuta e smentire tutto sarà molto difficile. A paparazzarli è stato Whoopsee, che su Instagram ha mostrato le immagini in esclusiva. E sono anche usciti i primi dettagli su ciò che hanno fatto i due, prima che la giornata volgesse al termine.

Nonostante in tanti sperassero che Ginevra Lamborghini potesse fare breccia nel cuore di Antonino Spinalbese, lui avrebbe individuato un’altra ragazza come sua nuova fidanzata. Insieme formerebbero una coppia bellissima e ora non resta che attendere eventuali annunci ufficiali da parte dei diretti interessati. Sono diverse le istantanee effettuate all’ex partner di Belen Rodriguez e alla sua presunta nuova fiamma. Andiamo a vedere chi è lei e cosa hanno deciso di fare insieme.

Antonino Spinalbese beccato con la nuova fidanzata

Ovviamente non possiamo sapere se abbiano già deciso di fare molto sul serio, ma in tanti sono ormai convinti che Antonino Spinalbese abbia proprio una nuova fidanzata, visto che nelle foto in cui è stato immortalato sembra avere molta affinità con lei, una bellissima ex Miss Italia. Whoopsee ha scritto su Instagram: “La sua esperienza al Grande Fratello Vip è terminata ormai da alcune settimane e, dopo essere immediatamente tornato dalla sua piccola Luna Marì, ha ripreso anche la sua quotidianità e la vita mondana”.

Poi sono stati svelati alcuni particolari su ciò che hanno fatto i due piccioncini: “Eccolo infatti mentre, dopo essere stato al Beefbar di Milano in compagnia di un amico, è stato raggiunto anche dall’ex Miss Italia e concorrente dell’edizione in corso di Pechino Express Carolina Stramare. Prima che lei lo riaccompagnasse a casa, i due hanno deciso di godersi un drink in un locale milanese”. Quindi, ad aver conquistato il cuore dell’ex vippone sarebbe stata l’ex Miss Italia del 2019 e concorrente di Pechino Express 2023.

Stramare, classe 1999, è dunque una modella originaria di Genova. Nel 2019 aveva vinto Miss Lombardia prima di trionfare anche a Miss Italia. Nel 2021 era stata selezionata come naufraga dell’Isola dei Famosi, ma poi aveva avuto dei problemi familiari che le avevano causato la sua mancata partecipazione. Sempre due anni fa ha co-condotto Scherzi a parte con Enrico Papi.