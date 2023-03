Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese, è finita. In tanti speravano che tra i due ex gieffini potesse nascere una storia d’amore. Tutto è nato ovviamente all’interno della Casa del GF Vip. Nonostante la breve esperienza della ricca ereditiera, eliminata dopo appena due settimane a causa delle frasi contro Marco Bellavia. Ma i due hanno fatto comunque in tempo a creare un bel rapporto, fatto di amicizia, complicità e feeling.

Una volta usciti lo stesso hair stylist ha più volte confermato di essere stato colpito dalla personalità della sorella di Elettra. “Se nella casa c’è stata una che mi ha colpito in modo particolare? – Ha ammesso a Verissimo Antonino Spinalbese – Ginevra, che oltre ad essere una bellissima ragazza è anche una brava ragazza e questo è importante”. Poi tra i due c’è stato anche un tenero bacio al GF Vip e molti pensavano che potesse nascere qualcosa, ma le cose hanno preso tutta un’altra piega.

Cosa succede tra Antonino e Ginevra, l’indiscrezione

In molti pensavano che una volta usciti dalla Casa Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese avrebbero ripreso a frequentarsi lontani dalle telecamere e chissà che non potesse nascere qualcosa. La cantante aveva anche invitato l’hair stylist a Pomezia e anche se la risposta di quest’ultimo, ancora dentro la Casa, non era stata proprio entusiastica c’era chi ci sperava ancora. Ora, però, arriva un aggiornamento sui due da parte del magazine “Chi”.

Secondo quanto riportato dal settimanale Antonino Spinalbese non avrebbe intenzione di intraprendere una relazione con Ginevra. L’ex gieffino avrebbe altro per la testa, in primis godersi la figlia Luna Marì che non ha visto né abbracciato per mesi. Poi il lavoro e almeno per un po’ di tempo stare lontano dal gossip e dal mondo della tv per ritrovare una sua dimensione.

Lo stesso Antonino ha pubblicato post in cui raccontava i suoi impegni professionali durante le settimane della moda come quella di Parigi. Ma di Ginevra Lamborghini neppure l’ombra. Insomma l’atteggiamento piuttosto freddo di lui avrebbe ridotto al lumicino, per dire spento del tutto, le possibilità che tra i due ex coinquilini possa nascere qualcosa di serio. L’unica speranza per i Gintonic è che, come fa sapere il settimanale, Antonino stia solo aspettando che Ginevra faccia il primo passo. Sarà davvero così?

