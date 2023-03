Una confessione a cuore aperto quella di Antonino Spinalbese a Verissimo. Ospite del salotto di Silvia Toffanin, l’ex gieffino si è raccontato senza troppi fronzoli e i fan chiaramente sono impazziti. L’ex di Belen ha spiegato quello che tutti volevano sentirsi dire, ovvero che c’è un’altra donna nella sua vita. E sì, chiaramente parliamo di Ginevra Lamborghini che a questo punto potrebbe diventare ufficialmente la sua compagna.

Per il momento il padre di Lunamarì non è ancora innamorato, dice, ma è sulla buona strada.

“Se nella casa c’è stata una che mi ha colpito in modo particolare? – Ha detto a Silvia Toffanin – Ginevra, che oltre ad essere una bellissima ragazza è anche una brava ragazza e questo è importante. Nella vita mi sono sempre fatto colpire o ingannare dal fascino estetico. Questo era un po’ il mio difetto. E Ginevra è proprio una bella ragazza, però mi ha colpito per la sua purezza, questa è la verità”.

Antonino Spinalbese a Verissimo: la confessione si Ginevra

E ancora: “Vorrei capire se smettendo di pensare all’estetica io riesca a rendere un rapporto continuo e duraturo. Se ho voglia di fidanzarmi? Guarda, io credo che il momento più bello sia quello della fase dell’innamoramento. Lo sappiamo tutti che abbiamo il cuore a mille. Non provo ancora questo, ma ci stiamo conoscendo e conosco meglio me. Con mia figlia ho scoperto il vero amore. Poi vabbè a parte mia figlia, ma prima ho capito il vero amore con lei”.

Poi dice: “Amare significa non dover dare, o meglio non dover chiedere. Voglio provare ad avere un rapporto legato alla persona più che altro. Credo che con lei è possibile sperare in qualcosa di duraturo e me lo auguro. Dopo Belen non mi sono più innamorato. Nella vita ho amato due volte e sono stato fidanzato solo in quelle occasioni”.

E conclude: “Ad oggi ho un po’ la necessità di innamorarmi ancora. Non mi va di fare il vagabondo ancora. Però no, non vorrei altri figli. Sono troppo geloso del rapporto e dei sentimenti che nutro per la mia piccola”. Insomma, da quello che dice Antonino questa storia è già scritta e sembra solo una questione di tempo, ma le cose stanno davvero così? Non ci resta che attendere e vedere come prosegue.

