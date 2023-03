GF Vip 7, svelato il flirt con il noto calciatore dell’Inter. Se pensate che il reality show di Alfonso Signorini abbia finito di spiazzare il pubblico a casa vi sbagliate. Nelle ultime ore Antonella Fiordelisi si è lasciata andare a una confidenza alquanto intima sul suo passato sentimentale. Ecco chi è l’uomo che le ha fatto perdere la testa.

Il flirt tra Antonella Fiordelisi e il calciatore, fuori il nome. La gieffina nel corso della permanenza nella casa del GF Vip 7 ha avuto continui alti e bassi in seguito alla turbolenta storia sentimentale con Edoardo Donnamaria che a sua volta ha ricevuto spesso critiche per il modo di comportarsi con la fidanzata. In ogni caso, il rapporto prosegue ma nel corso del gioco Tutta la verità”, Antonella non ha potuto mentire. Ecco la notizia bomba.

Il flirt tra Antonella Fiordelisi e il calciatore, fuori il nome al GF Vip 7

Nel corso del gioco tra vipponi, da un lato ecco schierata Antonella Fiordelisi mentre dall’altro Daniele Dal Moro che non hanno potuto fare a meno di rispondere alle piccanti domande di Donnamaria e Tavassi, pena il mangiare delle pietanze di dubbio gusto preparate da Davide Donadei. A questo punto la scelta per Antonella è stata dovuta: dire sempre e solo la verità. E così è stato: “Devi dirci tre personaggi famosi con i quali hai avuto un flirt”.

A questo punto Antonella ha voluto prendere qualche secondo per riflettere per poi esordire dicendo: “Famosi non ce ne sono, diciamo conosciuti”, primo della lista ovviamente Francesco Chiofalo con cui ha condiviso circa 3 anni di relazione. Poi anche il nome di Ignazio Moser, attuale compagno di Cecilia Rodriguez, ma la lista non è finita, perché ecco il nome che nessuno si sarebbe mai aspettato.

La gieffina ha fatto anche il nome del noto calciatore Joaquin Correa. Ebbene tutti spiazzati ma nessun riferimento al dettaglio della storia. Non si sa se i due si siano solo frequentati per un breve periodo o se abbiano vissuto una relazione più impegnativa. In ogni caso il presentatore del gioco, Aberto De Pisis, ha ben pensato di esclamare: “Li salutiamo, che dici Antonella?”, e Antonella di tutta risposta: “No, meglio di no”.