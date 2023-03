Antonella Fiordelisi ha rivelato di avere avuto una tresca con Ignazio Moser. Proprio così, la cosa emerge soltanto adesso, chissà perché. È lei stessa a raccontarlo al GF Vip 7, in quella settimana in cui sembra oramai finita la storia con Edoardo Donnamaria. E la Fiordalisi, nel dirlo a tutti, non fa altro che gettare benzina sul fuoco. Ed eccola, la Fiordalisi, che mentre chiacchiera con alcuni dei suoi amici, rivela (di punto in bianco, Ndr) di aver avuto in passato un breve flirt con Ignazio Moser. Apriti cielo!

Chiaramente la confessione non resta inascoltata e i fan in quel momento impazziscono sui social. Ora però è Novella2000.it a far chiarezza sulla vicenda. Il settimanale fa presente che non è proprio la prima volta che si racconta questa vicenda. Solo alcuni anni fa, proprio Antonella aveva raccontato sui social di aver avuto una frequentazione con Ignazio. Si trattava, all’epoca di una cosa di molto tempo prima.

Leggi anche: “Te le vedi con me”. GF Vip 7, l’ultima di Sonia Bruganelli accende la miccia: la madre di Tavassi furiosa





Antonella Fiordelisi e Ignazio Moser: il racconto a luci rosse

Parliamo del periodo antecedente a quello di Moser al Grande Fratello Vip e prima dunque che conoscesse Cecilia Rodriguez. Come se non bastasse, la Fiordelisi, durante un’intervista per il settimanale DiPiù Tv, raccontò attraverso una lettera anche i retroscena del flirt con Ignazio Moser, pubblicando anche alcuni scatti privati insieme all’ex Vipppone.

Aveva detto a riguardo: “Dopo aver fatto una romantica passeggiata, ci siamo baciati e da lì è iniziato una storia molto passionale. Tu eri pazzo di me, mi cercavi in continuazione, io invece non ero presa totalmente, nel senso che mi piacevi, ma ti consideravo introverso e silenzioso”. Chissà come deve aver preso queste parole Edoardo Donnamaria, in quella che sembra una delle settimane più dure della sua vita. In queste ore, tra l’altro, una frase di Donnamaria contro la Fiordelisi ha scatenato l’ira del web.

Antonella è stata pure con Ignazio Moser? ammazza che curriculum. #gfvip — Laura Pampers (@laura_pampers) March 4, 2023

Il ragazzo sembra averli detto: “Non vedi l’ora che ti tocco un po’”. Fredda la Fioredelisi, che spostandosi dal suo ormai ex, ha detto: “Quando esco da qui mi vedi solo su Instagram”. Dura e precisa la replica del conduttore di Forum, che ha aggiunto: “Sai quante altre ne vedo, però”. E ancora una volta… apriti cielo!

Leggi anche: “Fuori subito, che ha fatto ad Antonella”. GF Vip 7, Donnamaria distrutto da tutti