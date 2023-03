Ora rischia grosso al GF Vip 7 Edoardo Donnamaria, alla luce dei suoi ultimi gesti contro Antonella Fiordelisi. Infatti, stanno accusando il volto di Forum di aver ormai superato ogni limite e le immagini parlerebbero da sole. Una situazione che sarebbe diventata insostenibile, stando a quanto rivelato anche da alcuni influencer molto noti. In particolare, Deianira Marzano ha ricevuto diverse segnalazioni, infatti le hanno inviato una quantità industriale di filmati contro uno dei protagonisti del reality show.

E a proposito del GF Vip 7 e di Edoardo Donnamaria, prima delle sue critiche per quanto fatto ad Antonella Fiordelisi, è stato anche attaccato da Francesco Chiofalo: “Qualche settimana fa più di un utente mi ha girato dei video di lui che faceva addirittura la mia imitazione in mezzo al giardino. E lì non ho voluto dire niente, ma adesso pure questa cosa. Sinceramente mi sono rotto le pa***, mi prende sempre in giro che sono troppo muscoloso in maniera dispregiativa. Ma vatti ad allenare”.

Leggi anche: “Fa pena, ha problemi mentali”. GF Vip 7, attacco choc a Donnamaria dal famoso





GF Vip 7, Edoardo Donnamaria choc con Antonella Fiordelisi

A riferire la notizia è stato il sito Blogtivvu, infatti al GF Vip 7 Edoardo Donnamaria è stato messo nel mirino per quanto fatto ad Antonella Fiordelisi. E Amedeo Venza è stato molto chiaro nel suo messaggio apparso sul social network Instagram: “Vorrei capire cosa stanno aspettando a buttarlo fuori“. Invocata dunque a gran voce la sua squalifica e staremo a vedere cosa potrebbe accadere in diretta nella prossima puntata di lunedì 6 marzo. Ma scopriamo insieme perché lo stiano attaccando così duramente.

Come spiegato da Blogtivvu, nei vari video in cui si sta polemizzando con Donnamaria si vede lui intento a toccare fisicamente Antonella nonostante lei sembra abbia detto di no più di una volta. Anche se altri internauti la pensano diversamente perché la Fiordelisi non sembrerebbe totalmente insofferente. Però il no sarebbe uscito dalla bocca della giovane e quindi c’è chi ritenga corretta l’applicazione della squalifica immediata per il volto di Forum. Una situazione da tenere sotto la lente di ingrandimento.

Queste alcune delle reazioni social: “Ma ancora nessuno è intervenuto al GF Vip?”, “Andrebbe severamente richiamato”, “Cosa non capisce quando Antonella gli dice basta? Quando una donna dice basta è basta”, “Spero che venga squalificato”, “Malato e troppo insistente”.