Bufera totale al GF Vip 7 su Edoardo Donnamaria. Lui ancora non sa niente, ma fuori dalla casa un personaggio famoso ha pubblicato un video durissimo nei confronti del concorrente del reality show di Canale 5. Una lunga invettiva, che sta già facendo discutere e che aprirà le porte a aspre polemiche. E ora il volto di Forum, nel momento in cui sarà informato di tutto questo, potrebbe replicare già nella prossima puntata in diretta con Alfonso Signorini. E i telespettatori sono già in trepidante attesa.

All’esterno del GF Vip 7 questo quanto dichiarato su Edoardo Donnamaria: “A me sinceramente questo ragazzo comincia a fare pena perché evidentemente pieno zeppo di problemi psicologici, è molto molto insicuro perché ormai sono mesi che mi scredita agli occhi di Antonella per prendere punti. Ma una persona che scredita un’altra persona senza neanche conoscerla è evidentemente molto insicura. Quindi, non sta facendo una bella figura”. Ma non è finito qui il suo attacco.

GF Vip 7, Edoardo Donnamaria attaccato: “Fa pena”

Nel filmato contro il concorrente del GF Vip 7, Edoardo Donnamaria, questo noto personaggio ha continuato ad attaccare duramente il gieffino sui social, come riferito da Isa e Chia: “Qualche settimana fa più di un utente mi ha girato dei video di lui che faceva addirittura la mia imitazione in mezzo al giardino. E lì non ho voluto dire niente, ma adesso pure questa cosa. Sinceramente mi sono rotto le pa***, mi prende sempre in giro che sono troppo muscoloso in maniera dispregiativa. Ma vatti ad allenare”.

A prendere di mira Donnamaria è stato l’ex di Antonella, Francesco Chiofalo, che ha risposto a queste parole di Edoardo: “Semplicissimo, tutto tatuato con un rolex. Ignorante fracido, tutto fisicato, sì umile”. E Chiofalo ha aggiunto: “Io mi faccio un cu*** così in palestra, ma che vuoi da me? Dire in maniera dispregiativa ad una persona che è troppo muscolosa è bodyshaming. Non ti fa onore una cosa del genere, per niente. Una cosa altra su cui mi offende sempre è sul fatto che io non sono intelligente, che sono un cretino, che lui è molto più intelligente di me”.

Infine, Chiofalo ha aggiunto su Donnamaria: “Per me non sta facendo una bella figura, ancor meno ragionando sul fatto che lui queste cose non me le sta dicendo in faccia. Le dice alla mia ex. Sto ragazzo va aiutato, è pieno zeppo di problemi, è insicuro. A me sinceramente fa pena”.