Questa edizione del GF Vip sarà ricordata anche per il rapporto di amicizia che si è creato tra Giaele De Donà e Micol Incorvaia. Tre le due vippone l’intesa è nata sin da subito e tuttora sono inseparabili all’interno della casa. Stanno vivendo questa esperienza l’una accanto all’altra e probabilmente anche al di fuori del reality potranno coltivare questo rapporto di amicizia che si è venuto a creare sotto le attente telecamere del GF Vip.

Qualche settimana fa le due ne hanno parlato a lungo, soprattutto dopo che in una puntata era stato fatto notare un tweet che celebrava l’amicizia tra Oriana Marzoli e Giaele De Donà. A questo punto Micol Incorvaia, presa anche da un pizzico di gelosia, ha preso da parte la sua amica e si è confidata: “Non c’è più quella cosa di Micol e Giaele che passano le giornate insieme. Se ci pensi in settimana sei stata più con Oriana che con me”.

GF Vip, Micol Incorvaia racconta l’amicizia con Giaele De Donà

Giaele, però, ha subito confortato la sua amica e l’ha rassicurata sull’affetto e l’amicizia sinceri che prova per lei: “Quando ho bisogno di confidarmi e sto male non vado da Oriana”. A quel punto Micol Incorvaia si ripromette di dare il giusto valore al loro rapporto: “Durante il giorno ognuno ha le sue cose ma dobbiamo continuare a mantenere questi nostri momenti speciali”. Giaele ammette di aver sentito la sua mancanza e di essersi dispiaciuta del suo allontanamento, ma di non aver mai detto nulla perché comprendeva il suo bisogno dell’amica di approfondire la conoscenza con Edoardo Tavassi.

Nelle ultime ore Micol Incorvaia è tornata a parlare della sua amicizia con Giaele De Donà e lo ha fatto durante una chiacchierata con Milena Miconi. Ha detto di essere stata diffidente nei confronti di Giaele che, fin dal suo ingresso, si era subito dimostrata disponibile e amichevole: “Mia sorella me l’aveva detto: ‘Vedrai che ti troverai con Giaele’… Quando sono arrivata, per la distribuzione dei letti, lei mi ha chiesto se volessi dormire con lei ma io non avevo voglia, ti giuro. Poi tre giorni ed eravamo come sorelle, proprio… Sono riuscita subito a vedere il suo lato così sensibile ed amabile”.

Milena ha detto che dalla tv Giaele non le stava simpatica, ma ora è una delle persone a cui è più legata. E Micol ha speso parole bellissime e raccontato che anche per lei è stato così, ma, tre giorni dopo essere entrata, erano sorelle



le giacol ❤️‍🩹pic.twitter.com/FfJDHAIPRp — Paola. (@Iperborea_) March 3, 2023

Poi Micol Incorvaia ha svelato alcuni retroscena sul marito della De Donà: “A me dispiace che questa roba non sia venuta fuori fin da subito però è venuta fuori dopo. Ma non è venuto fuori tutto, lei ha una storia incredibile, dall’infanzia fino ad oggi… ed il fatto di avere un marito benestante è solo una piccola parte di lei che comunque non trovo criticabile: di che cosa stiamo parlando? Tra l’altro, oltre ad avere un marito benestante loro (Giaele e il marito) sono impegnati in un sacco di cause umanitarie, anche adesso ha preso in mano la battaglia sulla pensione di invalidità che non viene concessa a sua madre…”.