GF Vip, Sonia Bruganelli e i like contro i vipponi. Nei giorni scorsi l’opinionista che affianca Alfonso Signorini ha usato toni durissimi contro Edoardo Tavassi: “Lui è un manipolatore, burattinaio e stratega, mai visto in un reality una roba del genere. Il burattinaio dei poverini con scarsa personalità. Stai facendo la figura di una persona senza anima”. E ha aggiunto: “Stai rovinando alcune persone senza personalità come Giaele ed Edoardo che da quando si è messo sotto di te ha rovinato tutto con Antonella”.

La risposta del vippone è stata altrettanto caustica: “Secondo me a Sonia il televisore arriva a 54 e non a 55 (cioè il canale del reality, ndr). Tu non lo vedi il GF vip”. La discussione si è infuocata: “Tu non puoi permetterti di dirmi quello che vedo e quello che non vedo – ha ribattuto piccata Sonia Bruganelli – ok? Perché tu sei una persona che ha 38 anni e che vive di reality e io non entro nella dinamica di quello che fai tu. […] Ti inventi robaccia sugli altri. Sei un manipolatore”. Ora viene fuori altro…

Sonia non sopporta Tavassi: l’ultima scoperta

Sonia Bruganelli ha accusato Edoardo Tavassi di essere un ragazzo falso, che ama parlare alle spalle e che non ha interesse a nessun rapporto nella Casa. Molti telespettatori hanno approvato l’invettiva dell’opinionista: “Sonia grande, stasera ti ho riconosciuta, donna tutta d’un pezzo decisa e precisa” è uno dei commenti dei telespettatori.

Nella puntata Micol Incorvaia e Giaele, tirate in ballo perché manipolate da Edoardo Tavassi, avrebbero voluto intervenire, ma Sonia Bruganelli non le ha fatte parlare. Per l’opinionista le due gieffine sono trasparenti all’interno della Casa e non sono capaci di creare dinamiche. Anche in questo caso sono fioccati i commenti: “Sonia ha distrutto quel ratto di Edoardo e quelle due galline” ha scritto un utente.

Bravissima Sonia Tavassi è un burattinaio poi Edoardo Donnamaria è falso c'era intenzione perché ha detto a Antonella quello che aveva sentito dalla Murgia e lui ha detto che gli ha toccato le tette poi ha cambiato perché si è messo d'accordo con la Murgia falsissimo — Luciano Di Corato (@luciodic54) March 3, 2023

Edoardo datti una sveglia che Tavassi ti sta solo rovinando e ascolta Sonia#GFvip #donnalisi — a. (@iamstrongx7) March 2, 2023

#GFVIPParty #gfvip lei che continua, convinta che così convince noi tutti a votare suo fratello, quando mi dispiace carissima, ma ciò che pensa Sonia di tuo fratello, probabilmente è anche ciò che pensiamo noi tutti❤️🙏 #EdoardoTavassi pic.twitter.com/E2O3waQ2U6 — Fra (@fraarca95) March 2, 2023

È anche accaduto che Sonia Bruganelli abbia messo dei like proprio a questi commenti contro Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Insomma, è proprio guerra aperta ormai. Inevitabili le reazioni della mamma e della sorella di Edoardo, che già nelle scorse settimane si erano fatte sentire contro gli autori del GF Vip colpevoli di fare favoritismi e mettere in cattiva luce Tavassi: “Meno male – ha twittato Guendalina sentite le accuse di Sonia al fratello – detto dalla strega col porro sinceramente fa solo che piacere sentirsi dire queste cose”.

