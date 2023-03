Non corre buon sangue tra Edoardo Tavassi e Sonia Bruganelli ma ieri, durante la puntata del GF Vip 7 di martedì 3 marzo, si è forse passato il segno. Concorrente e opinionista sono stati protagonisti di un confronto che ha sollevato polemiche in studio e fuori. Ad iniziare è stata l’opinionista che ha usato toni durissimi contro l’ex Isola dei Famosi: “Lui è un manipolatore, burattinaio e stratega, mai visto in un reality una roba del genere. Il burattinaio dei poverini con scarsa personalità. Stai facendo la figura di una persona senza anima”.



“Stai rovinando alcune persone senza personalità come Giaele ed Edoardo che da quando si è messo sotto di te ha rovinato tutto con Antonella”. Parole alle quali Tavassi ha risposto: “Secondo me a Sonia il televisore arriva a 54 e non a 55 (cioè il canale del reality, ndr). Tu non lo vedi il GF vip”. Benzina sul fuoco della conversazione con un incendio che si è propagato subito dopo.

GF Vip 7, Sonia Bruganelli accusa Edoardo Tavassi: “Burattinaio”



Ha attaccato Sonia: “Tu non puoi permetterti di dirmi quello che vedo e quello che non vedo [del Grande Fratello, ndr] ok? Perché tu sei una persona che ha 38 anni e che vive di reality e io non entro nella dinamica di quello che fai tu. Tu però non devi permetterti di dirmi cosa vedo e cosa non vedo. Ma questo non fa altro che sottolineare la tua personalità che è quella di inventare cose. Ti inventi robaccia sugli altri. Sei un manipolatore”.



Giaele ha tentato di ribattere. Anche Micol Incorvaia ha tentato di prendere parola. Ma Sonia non ha voluto sentire ragioni: “Voi non siete le protagoniste, non voglio parlarvi. Invece Oriana che ha un po’ di personalità ha dimostrato che ce ne si può fregare del gruppo”. Nel giro dei poco sono iniziati a fioccare i commenti con il pubblico spaccato tra chi difende Tavassi e chi si schiera con Sonia.



Scrive un utente sulla pagina Instagram del reality: “Ma Sonia si rende conto di quel che dice? Tavassi non è un santo, ma Antonella lo passa, e per mesi l’ha sempre tutelata e difesa, assurdo. Lei ha empatia invece? Mah! E Alfonso? Non fa parlare nessuno se non Antonella e Sonia, per non parlare degli applausi comandati”. La sensazione è che la guerra si solo all’inizio.