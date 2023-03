Nuovo scontro ieri al GF Vip 7 tra Alfonso Signorini e Edoardo Donnamaria con i toni che si sono immediatamente scaldati. È successo a margine di un altro facci a faccia, quello tra Sonia Bruganelli e Edoardo Tavassi. Durante la puntata di ieri Donnamaria ha dato, per l’ennesima volta, una versione della sua storia con Antonella Fiordelisi. Versione che non ha convinto nessuno, anzi ha sollevato l’ennesimo polverone sul volto di Forum accusato a più riprese di continuare a tenere il piede in due staffe: da una parte lontano, da una parte vicino ad Antonella solo per opportunismo.



Edoardo che in settimane non era stato tenero con lei rivelando ai suoi compagni di avventura che Antonella continua a mentire su determinate situazioni solo per poter passare da vittima: “Giurando il falso su una cosa che non è mai successa, non ti fa pensare che lei stia cavalcando l’onda della vittima? – ha raccontato -. Secondo me è una dimostrazione palese […] Faccio delle figuracce per difendere questa relazione”.

GF Vip 7, Alfonso Signorini contro Donnamaria: “Maleducato”



“Io ho la sensazione che lei lo faccia per il gioco. Adesso deve fare la vittima. Il mio tornare da lei è una mia debolezza”. Parole che erano state commentate in maniera negativa da Andrea Maestrelli: “È la fidanzata tua e scegli tu di starci insieme. Nessuno vi obbliga a stare insieme. Prendi atto che questo non è amore, non so cosa è…vi affossate a vicenda. Sono cinque mesi che vi fate male tutti e due, ma vi volete svegliare. Fuori da qui, questa cosa la devi risolvere”.



Come, da risolvere, sono i problemi caratteriali emersi ieri. Dopo la lite tra Sonia e Tavassi Edoardo si è messo in mezzo. Ha cercato più volte di intervenire ma la parola non gli è stata concessa non rimanendo però in silenzio ma bofonchiando parole che Alfonso Signorini ha immediatamente stigmatizzato alzando, poi, il livello dello scontro.



“Basta Edoardo, ora faccio spegnere i microfoni, a casa tua l’educazione non te l’hanno insegnata”, ha attaccato il conduttore. E ancora: “Maleducati ed egoriferiti, questo siete. Stop. Pensate solo a voi stessi”. Alludendo alla necessità di chiedere delle scuse che poi non sono arrivate. Tanto che ha Signorini ha dovuto aggiungere: “Sono un dittatore? Mettetela così, ma fatemi lavorare”.