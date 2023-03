GF Vip 7, la storia di Marco Bellavia e Pamela Prati aveva fatto parlare non poco: a distanza di mesi dal loro bacio a parlare a Novella 2000 e Sheila Capriolo, avvistata al fianco del conduttore nelle settimane con tutto un corollario di polemiche. Spiega come: “Sono sconcertata dal comportamento di Marco. Ci conosciamo dal 2003, tra noi c’era stata una relazione che poi è finita. Quella cena di cui si parla tanto era un ritrovarsi dopo quasi 15 anni. L’ho cercato novembre quando è uscito dalla Casa del GF Vip”.



“Ho saputo quello che gli era successo e mi sono preoccupata per lui, gli ho chiesto di rivederci per un caffe. Mi sembrava giusto dargli conforto. Lui sostiene che gli abbia scritto più volte sui social, ma non è così. Quando ci siamo rivisti, quando non vedi un amico dopo tanto tempo, scendi dalla macchina e lo abbracci: questo è successo. Lui però dice che io gli sarei saltata addosso appena l’ho visto, altra falsità. A ogni modo siamo partiti e siamo andati in un ristorante giapponese”.

GF Vip 7, tra Marco Bellavia e Pamela Prati storia mai nata



“Appena arrivati è successo una cosa che mi ha colpito: il ristorante aveva delle vetrate molto ampie per cui dall’esterno si vedeva l’interno, e Marco ha scelto di sedersi a favore dei passanti. La serata è andata benissimo, e a fine serata ci siamo baciati. E i fotografi hanno scattato. Èstato un bacio spontaneo e tra l’altro è stato lui a darmelo. Io non volevo nemmeno farlo in pubblico”.



“Marco mi ha chiamato, sembrava tranquillo, aveva detto che non si era offeso, anzi che lo trovava un fatto carino. Però poi va dicendo in giro di esserci rimasto male. Ma la cosa più grave è stata quando riferendosi a me in diretta televisiva ha detto:” Quando la fama ritorna i sorci escono dai tombini”. Se fosse stato cosi lo avrei fatto con personaggi molto più noti di lui, con tutto il rispetto”.



Tornando al rapporto tra Marco Bellavia e Pamela Prati, scrive cooming soon.it come Sheila sia sicura che tra loro non ci sia nulla. “Marco e Bellavia e Pamela Prati? Una storia mai iniziata“. E ancora: “Lei non lo considera più, non vuole nemmeno sedersi vicino a lui”. Se sia questa la verità non è dato sapere: certo che il rapporto tra loro sembra a dir poco gelido.