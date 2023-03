“Chi vince, c’è il nome”. GF Vip 7, prima della finale spunta il podio: chi si aggiudica la vittoria

Chi vince il GF Vip 7? La settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini si avvia alla conclusione. Quest’anno tanti i protagonisti nella casa più spiata d’Italia, alcuni dei quali resistono dal lontano 19 settembre 2022, data di inizio della trasmissione in onda il lunedì e il giovedì su Canale 5 ma in diretta 24 ore su 24 su Mediaset Extra.

Tante le dinamiche in questa edizione del GF Vip 7. La settima edizione si è aperta con il caso di bullismo su Marco Bellavia, la squalifica di Ginevra Lamborghini e il televoto punitivo per altri tre vipponi. Televoto che ha decretato l’uscita di scena di Giovanni Ciacci.

Chi vince il GF Vip 7? La classifica degli scommettitori

Anche quest’anno l’amore è stato uno dei temi caldi. Il flirt tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli, poi finito nel peggiore dei modi. E ancora il fidanzamento tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, fatto di continui tira e molla e clamorose liti, e la coppia formata da Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi. I due vipponi sono entrati nella casa in corso d’opera e dopo qualche settimana hanno iniziato a provare qualcosa l’uno per l’altra. Poi la storia tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, anche questa caratterizzata da alti e bassi.

Ovviamente uno dei temi caldi è la vittoria del GF Vip 7. I favoriti sono Nikita Pelizon, Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi e Antonella Fiordelisi. Ma secondo gli scommettitori chi vince il GF Vip 7? Come riporta il sito Biccy, stando ad una media tra le quote di Snai, Sisal, Euro Bet, Better e Gold Bet, il favorito è Edoardo Tavassi, dietro Nikita Pelizon e Oriana Marzoli.

Nikita, Edoardo, Antonella, Sarah e Tavassi: uno di loro questa sera lascerà per sempre la Casa di #GFVIP! Chi sarà? 💥 pic.twitter.com/jrUNYRkWaW — Grande Fratello (@GrandeFratello) March 2, 2023

Secondo gli scommettitori chi vince il GF Vip 7? Questa la classifica: 1 Edoardo Tavassi (3,50); 2 Nikita Pelizon (5,00); 2 Oriana Marzoli (5,00); 3 Daniele Dal Moro (6,00); 3 Edoardo Donnamaria (6,00). Alla quarta posizione troviamo Antonella Fiordelisi (7,00); 5 Alberto De Pisis (8,00); 6 Micol Incorvaia (11,00). Al numero sette della classifica c’è Luca Onestini (13,00). Ultime della classifica Giaele De Donà (50,00) e Sarah Altobello (50,00).