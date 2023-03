Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, la verità su di loro. Hanno fatto emozionare il pubblico ma hanno anche insospettito alcuni fan, l’ex di Belen Rodriguez e la sorella di Elettra continuano a fare parlare anche fuori dalla casa del GF Vip 7. E questa volta a prendere parola è proprio il padrone di casa indiscusso.

Alfonso Signorini su Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini, la verità del conduttore esce allo scoperto. Il padrone di casa del GF Vip 7 ha parlato della coppia di ormai ex gieffini nella rubrica dedicata ai lettori del giornale, alla luce di alcuni apprezzamenti diretta alla coppia da parte di un’effezionata lettrice e telespettatrice del GF: “Caro Alfonso, all’interno di questo GF Vip che – ahinoi – di certo non si fa ricordare per i modi gentili ed educati di molti dei concorrenti, permettimi di lodare la delicatezza e la tenerezza di due ragazzi“.

Alfonso Signorini su Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini

La signora specifica: “Ginevra e Antonino, che non hanno avuto modo di viversi all’interno del programma ma hanno saputo dar ascolto a quella magia che fin dal primo giorno si era creata tra loro e hanno mostrato immenso rispetto per il sentimento che stavano iniziando a provare. Questi due ragazzi sono riusciti a fare una cosa che noi, abituati al tutto e subito, non sappiamo fare più, ovvero aspettare, aspettarsi. E cinque mesi non son pochi. Ginevra è riuscita sempre a sostenerlo dall’esterno e, pur con la riservatezza che li contraddistingue, hanno regalato anche a noi una scintilla del loro amore, arrivata luminosa e forte anche a casa”.

Puntuale la risposta del direttore del giornale nonchè padrone di casa GF Vip 7: “Ginevra e Antonino piacciono molto anche a me. Al GF Vip non hanno avuto modo di stare tanto insieme, ma la loro alchimia, contro la quale nulla si può, ha avuto la meglio. Comunque vada, amore o solida amicizia li aspetta un bel futuro!“. Eppure nel corso della puntata non sono mancate alcune tensioni tra Alfonso e Antonino, nel momento in cui escluso dalla casa ha fatto il suo ingresso in studio, accolto anche da Ginevra ovviamente.

Tutto è precipitato quanto Antonino, nella clip mandata in onda da Signorini, ha dichiarato di non credere che lui e Antonella siano davvero innamorati e alla fine del suo intervento ha poi detto: “Antonella comunque ci tiene. Voglio salutare tutte le persone che mi vogliono bene lì dentro”, ha detto prima di essere stoppato da Alfonso che gli toglie la parola e senza pensarci due volte esclama: “Non ce ne frega niente, a noi frega di Antonella ed Edoardo”.