GF Vip 7, momenti di tensione tra Alfonso Signorini e Antonino Spinalbese: durante la puntata di ieri il conduttore ha zittito l’ex concorrente tornato in studio. Un ritorno non accompagnato da Ginevra Lamborghini colpita, come lei stessa ha spiegato, da una brutta influenza. “Volevo tranquillizzarvi, mi sono presa una bella influenza. Sono un catorcio ma mi riprenderò in fretta. Mi dispiace non essere in puntata stasera. Grazie per i messaggi di riguardo per me, passerà. Intanto mi guardo il GF con voi”.



Antonino aveva spiegato, contrariamente a quanto circolato in rete, di non aver più visto la sorella di Elettra: “In questo weekend ho baciato due bellissime donne, mia figlia e Ginevra. Dopo quella sera non ci siamo più visti”. Ma sono in tanti a credere che le rose, tra i due, fioriranno eccome. In attesa dell’amore Antonino Spinalbese ha dovuto fare i conti con Alfonso Signorini che lo ha zittito davanti a tutto il GF Vip 7. Cosa è successo? Galeotto fu il commento di Edoardo Donnamaria proprio su Antonino.





Leggi anche: “L’hanno aspettata nel parcheggio”. GF Vip choc, cosa hanno fatto a Nicole Murgia all’uscita

GF Vip 7, Alfonso Signorini zittisce Antonino Spinalbese



Tutto è precipitato quanto Antonino, nella clip mandata in onda da Signorini, ha dichiarato di non credere che lui e Antonella siano davvero innamorati. Dice Donnamaria: “Sì se Micol dice che duriamo come un gatto in tangenziale è una bestia, Antonino dice che non siamo innamorati e niente. Quando Onestini fa la battuta dei croccantini se lo mangia, quando la fa Attilio no”.



E ancora: “Lei è convinta di avere i piedi in testa, invece sono io cinque mesi che sopporto questo. Antonella tu al pubblico puoi raccontare quello che vuoi, ma tu lo sai le cose che hai fatto per ingelosirmi e farmi innervosire. Lei stessa le ha contate ed è arrivata fino a 10”. Parole che hanno spiazzato tutti ma non Antonino che ha ripreso a parlare come se niente fosse.



“Antonella comunque ci tiene. Voglio salutare tutte le persone che mi vogliono bene lì dentro”, ha detto prima di essere stoppato da Alfonso che gli toglie la parola e senza pensarci due volte esclama: “Non ce ne frega niente, a noi frega di Antonella ed Edoardo”. Capitolo chiuso.