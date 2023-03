Brutte notizie per i fan di Edoardo Tavassi. Il papabile vincitore del GF Vip è in crisi nera. Tutto succede dopo le terribili parole di Sonia Bruganelli nei suoi confronti. Durante l’ultima puntata del reality infatti, non ci è andata affatto leggera la moglie di Bonolis sul fratello di Guendalina. Secondo l’opinionista del programma, dietro l’immagine da ‘bravo ragazzo’, in realtà Tavassi nasconderebbe un altro fine e sarebbe il primo ad essere interessato alle dinamiche del gioco.

Questo chiaramente è l’idea che si è fatta Sonia su di lui che l’ha accusato non solo di essere uno stratega, ma lo ha attaccato duramente sul piano personale, usando parole come “manipolatore” e “senza anima“. Chiaramente, come farebbe ogni persona buona al mondo, Edoardo Tavassi si è chiuso in sé stesso cercando di capire dove ha sbagliato a comunicare i suoi valori. Ed è così, in pratica, che si potrebbe distruggere una persona, per fini televisivi.

Brutte notizie per i fan di Edoardo Tavassi

Il Tavassone da quel momento si è profondamente demoralizzato ed è finito in un turbinio di tristezza. Il giovane ha quindi deciso di isolarsi dal resto dei concorrenti, anche se non ha fatto nulla di male. In suo supporto è chiaramente arrivata subito Micol Incorvaia (anche lei attaccata pesantemente dalla Bruganelli). Mentre era lì di fianco a lui ha detto: “Se sei giù tu, sono giù anche io”.

Edoardo a quel punto ha confessato di non essere abbastanza forte psicologicamente per affrontare tali offese. Le sue parole: “Mi sono accorto di essere la persona meno forte psicologicamente del mondo. Non sopporto di essere additato con qualcosa che non mi appartiene”. Poco dopo il sito del GF Vip ha pubblicato il video che mostra il momento di malinconia di Edoardo Tavassi.

lei ke non piange mai nemmeno dopo tutta la merda delle ultime puntate ma appena vede tavassi completamente spento le scende la lacrimuccia e poi avete il coraggio di scrivere che sono insensibili e che gli orogel sono la coppia dell’edizione pic.twitter.com/rEqw89ez4I — Xena (@mentaleillness) March 4, 2023

Le parole hanno un peso.

dare del “senza anima” a una persona solo per difendere una persona indifendibile fa schifo.

Le parole fanno stare male.

Dire “non mi interessi” fa male, dire “voglio parlare solo con chi è protagonista” fa male.

Votate Tavassi, vi prego. #incorvassi pic.twitter.com/zZcjRh5ATd — Marti🌹 (@Martii002) March 4, 2023

Il coro per Orietta ✈️✈️

(su Sonia) "M'ha detto che campo di reality, 38 anni ne ho fatti due (in vita mia) ma quest'anno, dimentichiamo tutti i miliardi di lavori a 900 euro al mese.. e me l'ha detto una che fa l'opinionista.. nei reality." ⚰️

TI AMO TAVASSI!#incorvassi #gfvip pic.twitter.com/maykrLTsB7 — Sandy 🍿 (@Sandy___8) March 4, 2023

Ma la cosa che fa sorridere, agli occhi di molti, è la didascalia sotto al filmato. Si faceva intendere che il concorrente fosse giù per qualcosa che non avrebbe voluto rivelare, attribuendo la sua tristezza ad una causa ignota. In realtà tutti sappiamo perché Tavassi non sta bene e questa causa ha un nome e un cognome. Un po’ come se il programma si fosse reso conto che l’uscita della Bruganelli è stata un po’ troppo sopra le righe, ma che debba comunque difenderla per onor del programma.

