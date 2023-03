GF Vip, la dichiarazione di Daniele a Oriana. Gli ultimi giorni per i due gieffini sono stati come andare sulle montagne russe. Ai momenti di passione, baci e carezze, sono seguiti scontri e incomprensioni. Prima la domanda della modella venezuelana a Daniele se l’avesse nominata. Un dubbio che ha fatto infuriare il modello che si è sfogato con Luca: “Ti sembra normale che, dopo tutto quello che ho passato con lei, tutto quello su cui sono passato sopra, mi venga a chiedere se l’ho nominata?!“.

Insomma acque agitate tra i due e la situazione è peggiorata quando Oriana Marzoli ha origliato quello che Daniele Dal Moro ha detto in confessionale. La modella ha rimproverato l’imprenditore di non averla lasciata solo per paura delle ripercussioni sul suo percorso nella Casa. Oriana ha duramente attaccato Daniele il quale però ha cercato in un lungo confronto di spiegare il suo punto di vista. Il gieffino ha detto a Oriana che ha male interpretato le sue parole.

Le parole di Daniele Dal Moro e la pace con Oriana Marzoli

“Secondo me – ha spiegato Daniele Dal Moro a Oriana Marzoli – dobbiamo cercare qua dentro di tenere una condizione che ci consenta di vivere sereni, sennò se tu mi porti all’esasperazione e io di conseguenza porto te, come facciamo a essere tranquilli o a star bene? Per forza che si litiga”. “Io sono uno che se mi girano i cogli*** non mi passa – ha proseguito Daniele – Mi piacerebbe essere come te. Se mi girano puoi mandarmi ciò che vuoi… non me ne frega niente”.

“I sentimenti che io ho nei tuoi confronti sono veri… – ha detto ancora Daniele a Orianaa – Mi arrabbio perché ci resto male, e ci resto male perché mi interessa di te non perché non mi interessa. Poi io sono consapevole anche dei miei limiti. Oriana, io ti prego di farlo perché sennò mi porti a star male, ad arrabbiarmi, a litigare con te che non è quello che ho voglia di fare, ok? Ti prego… non so in che lingua chiedertelo. Ci manca poco che mi metto in ginocchio, io non ho piacere di vederti stare male, fidati. Io sono un ragazzo che nella vita è stato malissimo e ti garantisco che quando stai così la sofferenza nelle persone la odi”.

“Io ti voglio bene e te ne vorrò sempre – ha concluso Daniele Dal Moro – io non ti ho preso in giro e non lo faccio mai… se poi voler bene diventerà amore o qualcosa di più io questo non lo so, ma una persona che ti vuole bene ci resta male se ti vede star male, è felice se tu sei felice, quando tu eri la preferita io ero felice per te… Io ho sempre una discussione sbagliando magari i modi, l’atteggiamento, il tono della voce, però non per distruggere ma per costruire. Litigo se mi interessa la persona, se mi interessa far capire un concetto e per cercare di risolvere una cosa”.

