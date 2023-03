“Oddio, l’ho sentito”. Oriana è sotto choc al GF Vip, scopre tutto ascoltando il confessionale di Daniele (VIDEO)

GF Vip, Oriana origlia Daniele in confessionale. Dove eravamo rimasti con la storia tra la modella venezuelana e il modello veneto? Ah già, prima i baci e gli abbracci, le carezze e le moine, poi la litigata pazzesca. Anche questo, come quello tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, è un rapporto in cui non ci si annoia mai. Le turbolenze sono all’ordine del giorno. L’ultima è arrivata subito dopo la puntata quando Oriana ha chiesto a Daniele se l’avesse nominata.

Daniele Dal Moro ovviamente non voleva crederci e si è sfogato con Luca Onestini: “Ti sembra normale che, dopo tutto quello che ho passato con lei, tutto quello su cui sono passato sopra, tutte le volte che ho cercato di fare… Lei mi venga a chiedere se l’ho nominata? Se l’ho nominata? Te lo giuro, mi cascano… Ma tu davvero puoi chiedermelo? Davvero ti passa per il cervello? Vuol dire che non ci siamo, che non hai capito un ca**o di me in quattro mesi“. Nelle ultime ore, poi, ecco un altro episodio che farà discutere.

Oriana origlia Daniele in confessionale e scopre cosa ha detto

Dopo l’inaspettato avvicinamento con Martina Nasoni, Oriana Marzoli ha fatto una cosa che sta facendo discutere. La modella si è infatti messa ad origliare Daniele Dal Moro mentre quest’ultimo parlava in confessionale. E sembra che abbia captato qualcosa, tanto da andarsi a sfogare con Edoardo Donnamaria che in quel momento si trovava sul divano con Milena Miconi.

“Sta in confessionale – le parole di Oriana Marzoli su Daniele Dal Moro – Ha detto che in realtà non vuole stare con me, solo che se mi lascia passa come un figlio di… pensi che non glielo dico? Non c’è bisogno di passare come un figlio di niente. Lo sta dicendo in confessionale. Sta parlando con l’autore. Ha detto: ‘Se la lascio si mette a piangere. Questo Grande Fratello non lo vinco io, quindi non ho nessuno stimolo per continuare qua dentro”.

ma questa cosa è gravissima ma stiamo scherzando #gfvip pic.twitter.com/82Ujjw0l9S — soraya. (@sixofcrovz) March 3, 2023

“Questo Grande Fratello – ha continuato la modella – lo vince una come Oriana, ma pensi che sono stupido? La lascio e lei si mette sul letto a piangere, e poi lunedì passo come un figlio di…’. L’ho sentito”. Ne avevamo viste tante, ma mettersi ad origliare un vippone in confessionale ci mancava. Anzi, fermi tutti, era già capitato con Lucrezia Selassié che origliò Maria Monsé. Insomma, anche quest’anno è successo: ora gli autori prenderanno provvedimenti?

