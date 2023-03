Momento difficilissimo per Sonia Bruganelli, che a causa dell’ultima puntata del GF Vip 7 ha subito insulti pesantissimi da un personaggio famoso. Un attacco quasi senza precedenti, che ovviamente avrà fatto imbestialire non poco l’opinionista del reality show di Canale 5. La moglie di Paolo Bonolis ha attaccato un protagonista del programma e in tutta risposta ha ricevuto una coltellata verbale clamorosa. Sicuramente ci saranno strascichi e non è da escludere che possano esserci confronti diretti.

Di Sonia Bruganelli e di GF Vip 7 si era parlato non solo per gli insulti, ma anche per la sua famosa borsetta Hermes da 40mila euro. Tv Sorrisi e Canzoni le ha chiesto senza girarci troppo intorno: “Cosa ci mette dentro?“. Ed ecco cosa mette nella borsetta Hermes l’opinionista Bruganelli: “Ci metto di tutto, le chiavi di casa se non mi apre nessuno quando torno alle 2.30 di notte. E poi l’acqua, un paio di calze arrotolate, avanzi di una pizzetta in un tovagliolo, gli auricolari perennemente scarichi e le caramelle per la gola. Qualsiasi cosa”.

Sonia Bruganelli, fuori dal GF Vip 7 insulti pesanti per lei

Quindi, Sonia Bruganelli è stata costretta a subire fuori dal GF Vip 7 degli insulti diretti e pesantissimi dopo che aveva criticato Edoardo Tavassi nel corso della puntata in diretta del 2 marzo. Lei aveva detto al vippone: “Credo che raramente, forse mai, mi sia capitato di vedere un concorrente più manipolatore, opportunista e stratega di Tavassi. Un personaggio arrivato con l’atteggiamento da guascone romano e invece si è dimostrato il burattinaio di poveri concorrenti con scarsa personalità. Sta facendo la figura di una persona senz’anima“.

Queste le brutte parole rivolte contro la Bruganelli: “Fa solo piacere sentirsi dire queste cose dalla strega col porro. Dice che lui a 38 anni vive di reality e lei invece a 50 vive per guardare Mediaset Extra? Ma cosa sto sentendo, ragazzi? Questa è follia. Le dovresti dire vaff***“. Stiamo parlando di Guendalina Tavassi, che ha dato questo clamoroso consiglio al fratello Edoardo. La donna è parsa più arrabbiata che mai con l’opinionista del GF Vip 7, che non sappiamo se vorrà reagire o meno a queste bordate.

Intanto, al GF Vip 7 è scattata la censura nei confronti di Oriana Marzoli, che si è lasciata sfuggire una parola choc: “La sbo***”, non comprendendo bene il discorso di Luca Onestini. La regia ha silenziato i microfoni, mentre gli altri vipponi sono fuggiti via in preda alle risate.