Momento di grande tensione dopo la puntata del GF Vip 7 tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: è scoppiata una nuova durissima lite. Sono volate parole grosse dopo che, nel corso della diretta, l’ex Uomini e Donne si era scontrato duramente con Martina Nasoni. Il comportamento di Daniele è stato nelle ultime ore oggetto di discussione. “Io posso capire tutto, i nervi a fior di pelle, il caratteraccio di Daniele, i 160 giorni di stress ma a me sembra più evidente che Daniele cerchi ogni pretesto per sfogare la sua frustrazione su Oriana”.



“Non si può reagire così male ad una domanda manco l’avesse accusato di aver ucciso qualcuno, ci vuole un po’ di equilibrio eccheccazzo. Questa ragazza ha una pazienza infinita, è sotto attacco da parte di tutti da mesi, ha passato momenti difficili senza mai attaccare per questo nessuno e anzi dimostrandosi sensibile quando necessario. È ora che Daniele dimostri anche con i fatti di tenerci a lei, siamo tutti bravi a parole e basta romanticizzare questa aggressività, BASTA!!”.

GF Vip 7, scontro nella notte tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro



Ma critiche non sono mancate neppure per Oriana: “Alquanto tarata mentalmente. Senza tatto, sempre fuori luogo. Istintiva e per questo alquanto maleducata e menefreghista, è un’egoriferita come Daniele e la prima cosa dopo la puntata in un momento così delicato la prima necessità è quella di chiedere a lui se l’avesse nominata!!Ora capisco Spinalbese quando la definiva superficiale e indiscreta! Un vuoto a perdere”.



Ma cosa è successo? Dopo la puntata del GF vip 7 tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro è scoppiata una nuova lite. LA Marzoli urla qualcosa in spagnolo per poi concludere con: “Non ti parlo più”. Nel frattempo si avvicina Daniele si rivolge a Luca Onestini:“Io vorrei chiedere una cosa a Luca. Ti sembra normale che, dopo tutto quello che ho passato con lei, tutto quello su cui sono passato sopra, tutte le volte che ho cercato di fare”.



E ancora: “Lei mi venga a chiedere se l’ho nominata? Se l’ho nominata? Te lo giuro, mi cascano… Ma tu davvero puoi chiedermelo? Davvero ti passa per il cervello? Vuol dire che non ci siamo, che non hai capito un ca**o di me in quattro mesi”. Insomma, tra la coppia non sembra correre proprio buon sangue. Ma sarà tutto vero?