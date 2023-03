Edoardo Tavassi, lo sfogo nella notte dopo la lite avvenuta in puntata. Continuano i colpi di scena al GF Vip 7 nonostante manchi davvero poco tempo alla puntata che decreterà il nome del vincitore. Nella storia dei reality show è nota la facilità con cui le situazioni possono improvvisamente fare ribaltare i risultati. Sotto la luce dei riflettori ancora Edoardo Tavassi che nel corso della diretta è stato il protagonista indiscusso di una lite con Sonia Bruganelli.

Lo sfogo di Edoardo Tavassi dopo la lite con Sonia Bruganelli. La nota opinionista è amata proprio per la sua spontaneità e così nel corso della puntata non ha di certo avuto alcuna difficoltà nel manifestare il proprio punto di vista al gieffino: “Lui è un manipolatore, burattinaio e stratega, mai visto in un reality una roba del genere. Il burattinaio dei poverini con scarsa personalità. Stai facendo la figura di una persona senza anima”, sono state le parole che avrebbero poi acceso l’animo di Edoardo.

Lo sfogo di Edoardo Tavassi dopo la lite con Sonia Bruganelli: “Lo penso davvero…”

L’opinionista ha poi aggiunto: “Stai rovinando alcune persone senza personalità come Giaele ed Edoardo che da quando si è messo sotto di te ha rovinato tutto con Antonella”. Il gieffino ha risposto senza pensarci troppo su: “Secondo me a Sonia il televisore arriva a 54 e non a 55. Tu non lo vedi il GF vip”. Uno scontro non del tutto facile da digerire che ovviamente non poteva che animare anche un ulteriore sfogo di Tavassi una volta finita la puntata. Anche perchè le parole di Sonia Bruganelli hanno rimbombato ovunque: “Tu non puoi permetterti di dirmi quello che vedo e quello che non vedo, ok? Perché tu sei una persona che ha 38 anni e che vive di reality e io non entro nella dinamica di quello che fai tu. Tu però non devi permetterti di dirmi cosa vedo e cosa non vedo. Ma questo non fa altro che sottolineare la tua personalità che è quella di inventare cose. Ti inventi robaccia sugli altri. Sei un manipolatore”.

Nella notte è dunque arrivato lo sfogo di Edoardo Tavassi che ha sentito l’urgenza di spiegare cosa pensa davvero: “Sonia si arrabbia quando vai contro Antonella, penso che veramente lei punti tutto su di lei”, e ancora: “Sonia va contro tutti quelli che vanno contro Antonella. Io posso avere una mia opinione o devo essere disintegrato da te? (…) Potrebbe dirmi ‘abbiamo un pensiero diverso’ non c’è bisogno di demolirmi dicendo che sono un manipolatore”.

Il lungo e sentito sfogo di Edoardo Tavassi si è concluso così: “Ma non mi sento minimamente colpito perché non sono così. Spero che queste cose non le pensi perché altrimenti se le pensa significa che non c’ha capito un caz*o”. E nel corso della stessa puntata anche Micol Incorvaia ha avuto da ridire nei confronti dell’opinionista al punto da chiedere di essere eliminata. Sfogandosi con Giaele De Donà ha detto di voler lasciare il GF Vip: “Me ne voglio andare ve lo dico, domani faccio l’appello. Ci sono state troppe puntate brutte. L’altra volta il van, poi lunedì scorso quella contro Edoardo e ora stasera quella cosa. No ragazzi io me ne vado“.