Al GF Vip 7 si torna parlare del probabile vincitore di questa edizione: chi sarà? Secondo i fan già circolano dei nomi, ma chiaramente dobbiamo attendere lo sviluppo del programma e delle varie fasi finali per capirlo. Anche perché lo sappiamo bene che alcune dinamiche potrebbero portare anche uno degli ultimi, in senso di popolarità, ai primi posti. A parlarne pubblicamente è Luca Salatino, uno dei personaggi più voluti di quest’anno da Alfonso Signorini.

Lo sportivo, com’è noto, si è ritirato appena ha avuto la possibilità di farlo, senza ricorrere al pagamento di panali verso la produzione del programma. La cosa è avvenuta, come molti ricorderanno, subito dopo le vacanza natalizie. Luca aveva una gran fretta di tornare dalla sua Soraia. Secondo Luca Salatino il vincitore può essere uno e uno soltanto. In una recente intervista a TvperTutti.it Luca si è spinto avanti e ha fatto le sue personali valutazioni sul possibile vincitore.

Leggi anche: “Daniele ha fatto tutto questo”. GF Vip 7, accuse a Dal Moro: “Pure quando lei è stata male”





Vincitore di questa edizione del GF Vip: il pronostico di Luca Salatino

“Penso, secondo me, Tavassi – ha detto – una persona che è diretta, ci sa fare, è uno che fa ridere e scherza. Penso, a questo punto, che possa essere lui. Chi lo meriterebbe? Lo meritavo io, ma ormai è andata così…”. Ma non è finita perché l’ex volto di Uomini e Donne avrebbe poi detto riguardo Nikita Pelizon e Oriana Marzoli.

“Sono due percorsi abbastanza puliti – dice Salatino – sembrano due ragazze che sono coerenti con il loro vissuto, nel senso che dentro alla casa sono due persone che, per quello che posso dirti, sembrano che al di là di qualche incomprensione che c’è stato, sono pulite… ecco. Per quanto a volte le persone lì dentro possono sembrare strane, penso che entrambe possano arrivare in finale, sì”.

luca salatino ha detto che per lui merita di vincere il nostro edo 🥰🥰🥰🥺🥺🥺 #incorvassi pic.twitter.com/DgXPjEPM4K — dallapartedelgiusto (@palmira04599244) March 1, 2023

E ancora: “Nikita ha superato tante nomination e Oriana è molto amata dal pubblico, ha un modo di fare che è allegra, sorridente, spigliata… una persona adatta per un reality”. Non ci resta che attendere la fine del programma per capire se Salatino ci abbia preso oppure no. Di certo i sondaggi che stanno girano in questi giorni parlano chiaro e sembrano dar ragione al boxeur romano. Ma mai dire mai, soprattutto al GF Vip.

Leggi anche: “Quella cosa con Fedez”. Edoardo Donnamaria, Luca Onestini la spara grossa e il GF Vip 7 censura. Spunta il filmato