Edoardo Donnamaria e Fedez, il retroscena a la censura del GF Vip 7. Durante il pomeriggio, nella casa più spiata d’Italia il pubblico di Canale 5 ha scoperto un succoso gossip sul vippone e il cantante, imprenditore e marito di Chiara Ferragni. In questi giorni Edoardo Donnamaria è uno dei concorrenti più chiacchierati del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Negli ultimi giorni Edoardo Donnamaria è stato uno dei grandi protagonisti del GF Vip 7. Il motivo è il van-gate e quello che è accaduto con la fidanzata Antonella Fiordelisi e Nicole Murgia, vippona eliminata durante l’ultima puntata del reality show in onda il lunedì e giovedì in prima serata, ovviamente su Canale 5.

Edoardo Donnamaria e Fedez, retroscena censura del GF Vip 7

Edoardo Donnamaria ha ammesso di aver toccato il seno della Murgia ma di averlo fatto solo per sentire la sua protesi. La cosa ha fatto infuriare l’influencer ed ex schermitrice, che ora non ne vuole più sapere di lui. Parlando della Murgia, la Fiordelisi ha anche detto: “Non mi sono fidata mai della Murgia, ma il problema è anche Edoardo. Io lo avvertivo lontano e avevo percepito che non vuole stare con me. Mi svegliava solo per darmi la buonanotte e stava sempre con gli altri”.

E ancora: “Ora capisco il perché del van. Non mi aspettavo le toccatine. Io non permetterò a me stessa di stare una persona così. Io voglio chiudere con uno come lui”. In queste ore Edoardo Donnamaria ha parlato anche di un retroscena con Fedez. A tirare fuori il discorso, in realtà, è stato Luca Onestini. L’ex fidanzato di Ivana Mrazova ha parlato di una lite in discoteca con tanto di ‘pizze in faccia’.

L’indiscrezione bomba lanciata dal vippone ha costretto la la regia del reality show a censurare tutto. Le parole di Onestini sono state censurate, ma poco dopo Donnamaria ha parlato di Fedez chiarendo la cosa. “Una volta volta stavamo lì al bar e mi ha mezzo spinto, per sbaglio. Io gli ho detto una cosa, lui mi ha risposto tipo ‘Oh, buono cosa?’. Ma mica mi ha menato!”. Edoardo Donnamaria ha detto che lui Fedez non sono mai arrivati alle mani come rivelato da Onestini, che evidentemente era a conoscenza di un’altra versione dei fatti.