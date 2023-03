Al GF Vip 7, tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria le cose non si potrebbe fare più tese. Il loro rapporto oramai è in rovina e fanno fatica a sopportarsi uno con l’altra. Tra l’altro i sondaggi parlano chiaro e potrebbero veder fuori, già stasera, l’ex volto di Forum, con grande gioia di Antonella. A riguardo è proprio lei a parlarne, durante un lungo sfogo con Sarah Altobello. L’ex schermitrice campana ha rivelato all’amica di non voler più stare insieme ad Edoardo Donnamaria, specie dopo l’avvicinamento alla Murgia.

Antonella ha quindi detto: “Non lo voglio assolutamente. Tra l’altro ho anche visto che lui sta benissimo. Ride, scherza, sta una bomba. Proprio perché io non riesco a fingere nulla, si vede quanto ci tenessi a questa persona. Una persona con cui pensavo a un futuro, di andare a convivere, avere figli. Cose che non ho mai pensato nella mia vita. Quindi, mi ha distrutto tutto il sogno che stavo vivendo con lui. Come può una persona che dice di amarmi così tanto, farmi questo?

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria al GF Vip: “Voglio che esca”

Poco dopo la giovane ha avuto un piccolo crollo e si è messa a piangere dicendo: “Mi ha fatto sentire insicura. Non solo sola, ma anche insicura. Che schifo. Non ci posso credere che sia finita. Non me lo aspettavo. Non lo voglio vedere più. Voglio che esca. Dopo che vedo queste cose, mi sento anche dire che recito. E altri attacchi da persone cattive. Devo subire tutte queste cose”.

Gli amici di lui, ma anche di lei! LO SCHIFO CONTINUA #DONNALISI pic.twitter.com/KfVRpk7bXT — Pressati🌙 (@panic193) March 1, 2023

Chiaramente le cose non stanno proprio così, come in ogni situazione di sorta, gli errori stanno da entrambe le parti e nessuno può sentirsi (o dovrebbe) escluso dalle critiche di cattiva gestione del rapporto. Anche l’ex di Antonella, Gianluca Benincasa ha rivelato che i piani di Antonella erano proprio questi sin dall’inizio dell’avventura: “Antonella non è mai stata innamorata da Edoardo e nemmeno presa. Lei è presa dalla ship, lei ama i Donnalisi. Come mai piange?”.

E ancora: “Si dispera quando viene smascherata. Posso dirvi che l’unico momento in cui l’ho vista piangere davvero è quando lunedì scorso in puntata le dicevano che recitava. Ecco lei lì si è sentita offesa. Ma non le è importato nulla di Edoardo che avrebbe toccato la Murgia, anzi, lei lì ha capito che poteva giocare la carta della vittima, che funziona sempre. Antonella si è studiata anni di GF Vip. La scorsa edizione ce la siamo vista tutta insieme”.

