GF Vip, il pronostico del papà di Edoardo Donnamaria. La coppia dalla storia più travagliata dentro la Casa è sicuramente quella composta dall’opinionista di Forum e da Antonella Fiordelisi. Recentemente c’era stata l’ennesima rottura, poi i due si sono riavvicinati. Ma la tensione è sempre alta. Ogni giorno compare un nuovo motivo di crisi, dall’atteggiamento della gieffina nei confronti degli altri al rapporto speciale tra Edoardo e Micol.

Negli ultimi giorni ha detto la sua anche il papà di Edoardo Donnamaria. Dopo una prima fase in cui il figlio era tra i preferiti del pubblico sono iniziati gli attacchi, le critiche, gli insulti. Tanto che Vincenzo Donnamaria ha scritto su Twitter: “Faccio un appello ai twitteriani. Ricordiamoci che dovrebbe essere un gioco. Ironia, scherzi e sfotto’ quanti ne volete. Ma basta insulti, violenza, falsità, frasi vergognose. Abbiamo esondato. E basta !!!”. Ora il papà del gieffino interviene di nuovo.

Leggi anche: “È arrivato il momento”. GF Vip 7, l’annuncio inaspettato del papà di Donnamaria: lo ha chiesto





Le parole e il pronostico di Vincenzo Donnamaria

Vincenzo Donnamaria ha deciso di intervenire nuovamente su Twitter scrivendo: “Dopo il tentativo di distruzione mediatica – obiettivamente non riuscito – che dite lo solleviamo al di sopra di tutto”. Il riferimento è al van gate, con il comportamento di Edoardo Donnamaria in primo piano e lo stesso vippone piuttosto preoccupato per le conseguenze anche sul piano professionale. Ora il padre chiede ai telespettatori di salvare il figlio alle nomination. E non solo. Arriva il pronostico su Antonella Fiordelisi.

Da tempo il papà di Edoardo Donnamaria ha preso le difese della spadaccina di Salerno, che tutela quasi più del figlio. Stavolta scrive: “Lo merita per aver tenuto il GF da solo con Anto. Affermo che Anto vincerà il grande fratello. VOTA EDO”. Il tweet ha ricevuto oltre 2000 like, è stato ricondiviso quasi 200 volte e citato altrettanto.

Dopo il tentativo di distruzione mediatica – obiettivamente non riuscito – che dite lo solleviamo al di sopra di tutto. Lo merita per aver tenuto il GF da solo con Anto. Affermo che Anto vincerà il grande fratello. VOTA EDO #donnalisi #gfvip #fiordelisi pic.twitter.com/QZh2etT4au — vincenzo donnamaria (@vincefrancesco) March 1, 2023

Mi spiace che suo figlio abbia un padre come lei. Adoro Edo ed adesso comprendo le incomprensioni che avete avuto. Almeno una volta nella vita pensi a suo figlio che è un ragazzo meraviglioso e non merita tutto questo accanimento — menadel (@menadel20) March 1, 2023

A chi chiede se non si tratti di una ‘frecciatina’ Vincenzo Donnamaria ribatte: “a scanso di equivoci. non solo lo penso. MA PENSO CHE NESSUNO PIU DI LEI LO MERITI”. Tra le reazioni c’è chi approva, ma anche chi critica aspramente il papà di Edoardo: “Mi spiace che suo figlio abbia un padre come lei. Adoro Edo ed adesso comprendo le incomprensioni che avete avuto. Almeno una volta nella vita pensi a suo figlio che è un ragazzo meraviglioso e non merita tutto questo accanimento”. E ancora: “Ma si rende conto di cosa dice? Quella ragazza ha insinuato che suo figlio fosse un uomo violento già solo per questo avrebbe dovuto dirgli di scappare lontano da lei. Capisco che le fanno comodo i voti dei donnalisi ma quello è suo figlio e dovrebbe valere più di una finale!”

“Metti giù le mani”. GF Vip 7, Donnamaria choc con Oriana: pubblico senza parole