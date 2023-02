GF Vip, l’appello del papà di Edoardo Donnamaria. Ormai da alcuni giorni il volto noto di Forum è diventato protagonista indiscusso nella Casa e fuori. Prima il suo rapporto con Antonella Fiordelisi, che sembra essere arrivato ad un punto morto. Poi il van gate: quanto avvenuto all’interno del furgoncino è ancora oggetto di discussioni. Proprio Edoardo ha più volte manifestato la sua preoccupazione per quello che ha fatto e le conseguenze, pesanti, che potrebbero esserci.

Poi Nicole Murgia ha rivelato che proprio lui avrebbe tentato di baciarla dentro al van. Ovviamente all’insaputa di Antonella con la quale il rapporto era agli sgoccioli. Insomma, tante vicende vedono coinvolto Donnamaria e naturalmente all’esterno della Casa i telespettatori esprimono i propri giudizi, nei modi più disparati. Proprio nelle ultime ore è intervenuto il papà di Edoardo, Vincenzo Donnamaria, che ha voluto fare un appello pubblico.

Leggi anche: “Io sono finito”. GF Vip 7, Donnamaria ammette tutto e trema: “Questo è quello che mi succede”





L’appello del papà di Edoardo Donnamaria: “Ora basta”

All’inizio del GF Vip Edoardo Donnamaria era tra i favoriti del pubblico. Col passare dei mesi, evidentemente alcuni suoi comportamenti hanno un po’ cambiato la percezione dei telespettatori. Così al suo indirizzo sono iniziate parole pesanti, insulti, offese di ogni tipo. Adesso suo padre, Vincenzo Donnamaria, ha deciso di intervenire per porre un freno a quella che lui ritiene essere una vera e propria deriva di ignoranza.

Dal suo profilo Twitter Vincenzo Donnamaria ha lanciato un appello al popolo della rete: “Faccio un appello ai twitteriani. Ricordiamoci che dovrebbe essere un gioco. Ironia, scherzi e sfotto’ quanti ne volete. Ma basta insulti, violenza, falsità, frasi vergognose. Abbiamo esondato. E basta !!!”. Insomma, anche per lui si è superato ogni limite.

Faccio un appello ai twitteriani. Ricordiamoci che dovrebbe essere un gioco. Ironia, scherzi e sfotto’ quanti ne volete. Ma basta insulti, violenza, falsità, frasi vergognose. Abbiamo esondato. E basta !!! #GFVIP #DONNALISI #drojette #Incorvassi #Oriele #SONIABRUGANELLI — vincenzo donnamaria (@vincefrancesco) February 26, 2023

Detto da lei che non perde occasione di mettere like a tw dove si sminuisce o si insulta sempre Micol o tavassi fa ridere. La comprensione la vuole solo quando è preso di mira suo figlio?! — 🎄❄️✨eternal✨❄️🎄 (@99Ginca) February 26, 2023

Io direi che dovrebbe aiutare suo figlio ad uscire da quel programma sta collezionano torsoli di cattiva effige uno dietro l'altro… mi creda lo faccia ritirare! #GFVIP — solo verita'!!! (@val12807344) February 26, 2023

Suo figlio ha detto e fatto cose vergognose . Non ultimo il video dove immobilizza Antonella per schiacciarli con violenza e cattiveria i brufoli . Mi vergognerei se mio figlio fosse così . Chiederei assolutamente scusa . — Carmen Cupini Fantaghirò ☘️🌞💯☀️ (@carmen_cupini) February 26, 2023

Tutto un altro tono rispetto al messaggio al quale lo stesso papà di Edoardo Donnamaria aveva messo un ‘mi piace’ che recitava: “La casa si divide tra quelli che vorrebbero scop*** Antonella e quelli che vorrebbero scop*** Edoardo“. In ogni caso è ormai chiaro che l’uomo non vuole rimanere inerte di fronte a quello che succede on line e sui social. E sono arrivate subito tanti commenti e risposte a questo appello, qualcuno approva, molti no come potete vedere dai tweet qui sopra.

“Hey, ma quello è il papà di Edoardo”. Stupore al GF Vip 7, Donnamaria spiazzato così