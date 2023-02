Van gate al GF Vip, le dichiarazioni di Edoardo Donnamaria. L’episodio del van continua a tenere banco all’interno della Casa. Che fosse successo qualcosa di grave era palese. Tanto è vero che Alfonso Signorini non ha esitato a prendere provvedimenti e ‘sgridare’ i protagonisti della vicenda, ovvero Edoardo Tavassi, Edoardo Donnamaria, Micol Incorvaia e Nicole Murgia. Il conduttore ha accusato i gieffini di aver “mentito spudoratamente”.

In seguito sia Micol che Tavassi hanno parlato della questione: “Hai detto di quella cosa brutta, esce una roba del genere ci indebolisce”. Successivamente sul web è spuntata fuori un’indiscrezione su quello che avrebbe fatto Donnamaria: “Stavano parlando sul pe** e misure e lui ha fatto il gesto di tirarlo fuori… che praticamente voleva farlo vedere a loro il suo coso…”. Roba forte, roba trash. E adesso il diretto interessato pare rendersi conto di averla fatta grossa.

Edoardo preoccupato per quello che ha fatto: “Non lavoro più in tv”

È molto probabile, anzi diciamo pure certo, che del van gate si parlerà anche nella puntata di stasera, lunedì 27 febbraio. E ora spuntano fuori nuovi video in cui i quattro concorrenti coinvolti parlano, in toni piuttosto gravi, di quello che è accaduto. Il più preoccupato di tutti è Edoardo Donnamaria che ha chiesto a Tavassi di non sminuire la situazione, perché ci potrebbero essere conseguenze pesanti per loro.

“Edo basta, basta! – il deciso invito di Edoardo Donnamaria a Tavassi – Accanna… evita di sminuire questa cosa perché è grave”. In un’altra circostanza, parlando con Nicole, l’ex di Antonella Fiordelisi ha rivelato: “Per quello che sarebbe potuto succedere ci è andata bene. Perché se io faccio una battuta sbagliata che magari fuori di qua posso fare, io divento una merd* che non lavora più e io lavoro in televisione…”.

Sotto loro stessa amissione quello che successo nel van è una cosa grave , addirittura potrebbe compromettere la loro carriera televisiva , io dico che daniele merita di sapere la verità , in questo video è racchiuso tutto ! #Gfvip #nikiters #donnalisi pic.twitter.com/xnlMj32p1K — Soqquadro (@gicarestik2) February 26, 2023

Ma non è finita, perché anche in altre occasioni il discorso è venuto fuori: “Ci poteva andare peggio… Ho pensato che ci cacciavano” e “Basta parlarne… anche battute!”. Oppure: “Abbiamo l’audio. E io: quale?” Insomma la preoccupazione tra i vip coinvolti nel van gate è davvero alta e il più nervoso di tutti è Edoardo Donnamaria che mette addirittura in conto il rischio di non lavorare più. Insomma, non tutto è stato rivelato e la vicenda non è ancora chiusa. Tutt’altro.

