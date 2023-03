Clamoroso episodio al GF Vip 7 nelle ultime ore. Protagonista Edoardo Donnamaria, che ha toccato il seno ad una concorrente. E si prospettano altri problemi nella casa più spiata d’Italia, nel momento in cui Antonella Fiordelisi verrà a sapere tutto. Il video è inequivocabile, infatti come si evince dalle immagini apparse su Twitter, il volto di Forum ha messo il suo dito sul décolleté di una sua coinquilina. Quest’ultima si è messa subito a correre e si è lamentata per quel gesto del gieffino.

Quindi, ancora bufera al GF Vip 7 su Edoardo Donnamaria. Continua a fare discutere la questione relativa al van e a ciò che è successo diversi giorni fa. Mentre stava spiegando cosa fosse esattamente successo in quei frangenti e per provare a rasserenare gli animi, dopo la ramanzina di Signorini e la punizione inflitta anche a lui, ha fatto ancora peggio toccando la parte intima del corpo della vippona. Andiamo a vedere insieme cosa ha affermato lei, che è fuggita immediatamente per non permettere a lui di fare altri gesti simili.

GF Vip 7, Edoardo Donnamaria ha toccato il seno a una vippona

Una volta che all’interno della casa del GF Vip 7 Edoardo Donnamaria ha poggiato il suo dito su un seno della compagna di avventura, quest’ultima ha esclamato: “Min*** oh, no. Non mi fare queste cose” ed è scappata. Lui precedentemente aveva detto: “Le ho fatto così per sentire la protesi”, in riferimento all’ex concorrente Nicole Murgia, con la quale aveva fatto la stessa cosa. E sul web in molti non hanno accolto favorevolmente questo atteggiamento del volto di Forum, che dovrà difendersi ancora una volta.

Donnamaria ha messo il suo dito sul décolleté di Oriana Marzoli, mentre si trovavano davanti ad altri concorrenti come Andrea Maestrelli, Micol Incorvaia e Milena Miconi. L’utente Procrastinante di Twitter che ha postato il filmato si è infuriata: “Vabbè, ma allora è cretino“. Ma anche altri hanno condannato Edoardo: “Porco“, “Non ci sono dubbi, è porco”. Antonella non era presente al momento del fatto e chissà cosa potrà combinare, quando la metteranno al corrente di questo nuovo avvenimento.

Intanto, a proposito di Oriana, è tornato a splendere il sole sul rapporto tra lei e Daniele Dal Moro. Dopo tante incomprensioni, finalmente si sono baciati nuovamente e si sono scambiati carezze e abbracci. E pure l’ex Uomini e Donne non gradirà moltissimo quel tocco di Donnamaria alla venezuelana.