Aria tesa al GF Vip 7, nelle ore scorse nuovo confronto tra Giaele De Donà e Antonella Fiordelisi: si parla, ancora una volta, di Edoardo Donnamaria. Dopo la confessione di Edoardo lunedì scorso (ha confessato in diretta di aver palpato il seno di Nicole Murgia nel van) i commenti contro di lui sono fioccati: “Antonella se non torni più con Edoardo sei una donna con la D MAIUSCOLA perché se la Murgia non fosse uscita avrebbero continuato il teatrino porno. Brava Antonella Continua da sola verso la vittoria perché loro hanno bisogno di te altrimenti da soli valgono zero spaccato!”.



Scrive un’utente. E ancora: “Quante cazzate, se Edoardo era davvero innamorato non permetteva a nessuno di parlare male di lei, Edoardo ha sempre fatto gruppo con la banda e si divertiva insieme a loro a sparlare dicendo le peggio cose su Antonella. Giaele sei patetica”. Proprio Giaele ha preso Antonella in un angolo e la ha dato la sua impressione su quanto successo.

Leggi anche: “Proprio davanti alle telecamere”. GF Vip 7, colpo di scena Daniele e Oriana. E il pubblico muto





GF Vip 7, Giaele De Donà avverte Antonella Fiordelisi su Edoardo



“Non doveva farlo soprattutto per la relazione che avete voi, siete entrambi molto gelosi e possessivi. Hai ragione, lui ha sbagliato ma per non andare a rovinare quello che voi avete…Lui ha una paura enorme di perderti. Il suo unico pensiero era questo: “io non ci credo che posso uscire da questo programma senza Antonella”. Sta veramente a pezzi per questa cosa qui. Io sono certa che Edo non sia interessato alla Murgia”.



Per Giaele il romano ha sicuramente sbagliato con Nicole Murgia, ma merita un’altra possibilità. Non la pensa così Antonella che ha la sua idea ben chiara in testa e nessuno sembra in grado di smuoverla: “Ha fatto una cosa di nascosto e me l’ha detta solo perché è uscita in puntata.Se io ed Edo avessimo avuto questa crisi fuori da qua, quindi senza le telecamere, oltre alla palpatina penso che sarebbero andati oltre”.



E ancora: “Lui è molto insicuro! Non mi fido. Io ad oggi non ci tornerei mai. Le tentazioni sono tante, ma io non ho mai tradito un uomo. Amo anche me stessa, non solo lui. Devo essere io la mia priorità adesso”. Durante la puntata di domani, giovedì due marzo, qualcosa succederà mentre si avvicina sempre più la fine del programma.