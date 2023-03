Al GF Vip 7 nuovo cambio di passo nel rapporto tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli. I due hanno avuto una marea di alti e bassi nella loro frequentazione, nata nella casa più spiata d’Italia. Ci sono stati grandi avvicinamenti, con i concorrenti che sembravano essere pronti ad un vero fidanzamento, ma anche litigi furibondi che avevano messo fine anche alla loro semplice amicizia. E proprio alcuni giorni fa c’era stato l’ultimo scontro in ordine di tempo che aveva deluso non poco i fan.

Nelle scorse ore al GF Vip 7 si è materializzata un’altra novità, in riferimento a Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, anche se ovviamente bisognerà attendere ancora un po’ di tempo per capire se si tratti della decisione definitiva. Sicuramente nella serata di giovedì 2 marzo, quando ci sarà la nuova puntata in diretta con Alfonso Signorini, ne sapremo di più perché il padrone di casa chiederà delucidazioni agli Oriele. Intanto, possiamo darvi alcune anticipazioni grazie anche ad un filmato apparso in rete.

GF Vip 7, novità nel rapporto tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli

Soltanto poche ore prima di questo nuovo momento al GF Vip 7, Daniele Dal Moro era stato costretto a subire da Oriana Marzoli una sorta di scenata di gelosia perché lui avrebbe un po’ troppa confidenza anche con altre ragazze del reality show. Ma successivamente l’influencer originaria del Venezuela ha deciso di fare qualcosa di veramente importante. Hanno avuto un dialogo molto franco e lui ha detto, secondo Blastingnews, che è giusto che lei sia un po’ gelosa ma non può esserlo in maniera eccessiva.

E alla fine di questo discorso, sia Oriana che Daniele sono giunti ad una conclusione molto interessante: vogliono continuare a frequentarsi e quindi c’è la possibilità che possano diventare una coppia a tutti gli effetti. Nella giornata del primo marzo si sono abbracciati, si sono scambiati delle carezze e si sono materializzati anche alcuni baci. Entusiasmo a non finire per gli ammiratori degli Oriele, che stanno sognando ad occhi aperti. Basti pensare che chi ha diffuso il video ha commentato: “Fermatemi con questi video, vi prego”.

E altri tweet sono stati della stessa portata: “A parte il primo GF, nessuno ha poi avuto una storia come quella di Daniele e Oriana”, “Ho pianto come una cog***”. Quindi, questa riappacificazione tra Dal Moro e la Marzoli ha fatto esplodere di gioia proprio tutti.