Davide Donadei, una notte difficile al GF Vip 7. Il reality show di Alfonso Signorini si avvicina sempre di più alla puntata conclusiva quella che decreterà il nome del vincitore, ma prima dell’attesissimo appuntamento, il pubblico italiano non può che continuare a seguire le accesissime vicende che animano la casa più spiata d’Italia.

Davide Donadei urla nella notte. Accesa discussione tra vipponi che sembra avere avuto anche alcune conseguenze emotive sul gieffino. Tutto avrebbe avuto inizio quando Donadei si è trovato a discutere animatamente con Edoardo Tavassi che avrebbe tirato in ballo l’ex di Davide, Chiara Rabbi in merito a quanto detto in puntata da Giulia Salemi: “Benvenuta nel club Anto, fatti consolare ora dai tuoi amici, che sanno sicuramente come affrontare l’argomento”.

Davide Donadei urla nella notte dopo la furiosa lite con Edoardo Tavassi

Un confronto davanti al quale Davide Donadei ha perso la calma sbottando: “Ma se neanche sai, come ca**o ti permetti? Ma che ca**o fai, Edoardo? Io non ne voglio parlare e ne parli tu? Stai pisci**do fuori dal vaso. Ma scusa, come ti permetti, abbi rispetto. Ma neanche sai. Io non giudico lui, ma un comportamenti. Non devi parlare. Fuori è un’altra roba. Che ca**o dici. Vuoi parlare? Parla delle cose qui, non parlare… Allora me lo chiedi e non giudicare”.

Un momento decisamente turbolento per Donadei che ha trovato anche altri gieffini pronti a calmarlo, tra cui Antonella Fiordelisi, Sarah Altobello e Martina Nasoni, ma per Davide Donadei sembra essere stato impossibile frenare le lacrime. Il pianto di Donadei non è stato l’ultimo episodio che ha agitato la notte. Infatti poco dopo, il gieffino ha pensato di dirigersi in confessionale, sbattendo la porta dietro di sé. E questo è accaduto solo a qualche giorno di distanza da un altro momento acceso.

RAGAZZ IL CUOCO È IMPAZZITO E SI È CHIUSO IN CONFESSIONALE SBATTENDO LA PORTA DAJE CHE STANOTTE CE LO LEVIAMO DALLE PALLE #gfvip pic.twitter.com/MlvoMULyGL — BagnoTrash (@bagnotrash) March 1, 2023

Infatti è bastata una confidenza di Davide Donadei resa ad Antonella Fiordelisi per scatenare la bufera: “Io sono stato con una famosa”, ha spiegato Davide Donadei ad Antonella Fiordelisi. Nessun nome nè cognome,, ma di certo alcuni dettagli hanno reso la questione decisamente interessante. Infatti Donadei ha aggiunto che la donna è originaria di Casoria. Una confidenza che è arrivata anche alle orecchie di Chiara Rabbi, intervenuta nel giro di poco su Instagram: “Buongiorno, sapete che, se posso, evito sempre. Non so perché, questa mattina mi sono svegliata leggendo, e non vi dico ca**ate, duecentocinquanta messaggi tutti uguali. Io so benissimo di chi sta parlando e non è questa tizia, è un’altra, l’ennesima“.