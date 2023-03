Davide Donadei furioso al GF Vip 7. L’ex tronista di Uomini e Donne è entrato nella casa del Grande Fratello Vip avvicinandosi al gruppo capitanato da Antonella Fiordelisi. Durante l’ultima puntata del reality show la schermitrice ha dovuto affrontare un momento molto duro.

Il conduttore del GF Vip 7 ha chiarito quanto successo tra Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia tirando in ballo proprio la fidanzata del volto di Forum. Alfonso Signorini ha infatti lasciato intendere che tra Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia sia accaduto qualcosa quando i due credevano di non essere ripresi dalle telecamere. La fidanzata di Edoardo Donnamaria è stata difesa a spada tratta da Davide Donadei. L’ex tronista di Uomini e Donne, legatissimo alla ex schermitrice, si è detto molto dispiaciuto per la situazione vissuta dall’amica tanto da nominare Edoardo Donnamaria.

Davide Donadei, sfuriata al GF Vip con Edoardo Tavassi

Durante la puntata è arrivata però la frecciatina dell’ex fidanzata Chiara Rabbi. Una volta capito il significato di quanto detto dalla sua ex, il vippone si è sfogato mandandola pubblicamente a quel paese. Ma non è finita qui, perché nella serata di ieri Davide Donadei si è scagliato contro Edoardo Tavassi. Una vera furia di parolacce e insulti che ha ‘scioccato’ il pubblico a casa. Il fidanzato di Micol ha chiesto a Donadei cosa intendesse la Rabbi con le sue parole mandando i vip su tutte le furie.

“Ma se neanche sai, come ca*** ti permetti? Ma che ca*** fai, Edoardo? Io non ne voglio parlare e ne parli tu? Stai pisci*** fuori dal vaso. Ma scusa, come ti permetti, abbi rispetto. Ma neanche sai. Io non giudico lui, ma un comportamenti. Non devi parlare. Fuori è un’altra roba. Che ca*** dici. Vuoi parlare? Parla delle cose qui, non parlare… Allora me lo chiedi e non giudicare”, le parole furiose di Davide Donadei a Tavassi.

“Non toccate le cose mie che faccio casino. Non toccarmi, Antonella”, ha proseguito ancora lasciando gli altri vipponi senza parole. Davanti all’eccessiva reazione di Davide, Edoardo Tavassi ha chiarito spiegando di aver fatto solo una domanda su quanto scritto da Chiara Rabbi. In effetti la reazione è stata esagerata e in tanti hanno criticato l’ex volto di UeD.