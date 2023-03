Nicole Murgia furiosa contro Antonella Fiordelisi al GF Vip. L’attrice, come sappiamo bene, è uscita durante l’ultima tornata di nomination e solo adesso riesce ufficialmente a tornare nel mondo reale, capendo quello che sta succedendo e soprattuto quello che è successo nei giorni scorsi. Chiaramente si parla della vicenda del van-gate e delle presunte palpatine di Edoardo Donnamaria nei suoi confronti. Chiaramente in tutto questo molti utenti e la stessa Antonella se la sono ripresa proprio con la Murgia e molto meno con Edoardo, anche se non è di certo passato come cantarellino della situazione.

Proprio per questo, da diverse ore, Nicole sta combattendo sui social cercando di non farsi sopraffare da orde di haters che gli stanno intasando il profilo con offese choc. Non è finita, sembra che alcuni fan dei Donnalisi gli abbiano addirittura dato della ‘zo…a’ nel parcheggio degli studi. Come se non bastasse, l’ex schermitrice campana ci sta andando giù pesante con lei, tra pianti esagerati e comizi senza sosta.

Nicole Murgia furiosa contro Antonella Fiordelisi al GF Vip

Ed è proprio per questo che Nicole ha preferito rivolgersi direttamente all’ex schermitrice. Sa bene ce non può leggere le sue parole, ma qualcuno nel programma lo farà e forse gli darà l’occasione di confrontarsi pubblicamente con lei. Nicole ha quindi scritto sui social: “Leggo commenti pesanti. Insulti sulla mamma che sono, sulla donna che sono, gente che augura la morte”.

“Poi oggi sento te Antonella parlare di me come carnefice, come donna da pochi valori. Vittimella cara, ieri sera non era colpa mia, ora spari a zero sapendo che non posso risponderti? Troppe cose ci sarebbero da dire su di te, ma come mi insegni la verità viene a galla”. Poco dopo a prendere la parola è anche l’ex di Antonella, Francesco Chiofalo che durante la puntata ha difeso la Murgia.

Antonella in trasmissione ha detto più volte “ Murgia non c’entra ma è lui che ha sbagliato “ Ora che Murgia è uscita, ha cambiato versione, sta massacrando in tutti i modi Nicole che non può controbattere. Sta cambiando versioni passando da vittima perché fa comodo per i voti. — Aurora (@Aurora200204) March 1, 2023

Chiofalo ha puntualizzato di ritenere solamente Edoardo il responsabile del ‘tradimento‘ (se così si può chiamare). In ogni caso la Murgia, non è sola e ci sono anche molti fan del gruppo degli ‘Spartani’ che la stanno supportando in queste ore complesse. Chissà se la prossima puntata Alfonso Signorini deciderà di metterle una di fronte all’altra.

