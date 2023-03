Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli, colpo di scena al GF Vip 7. La coppia dei Donnalisi continua ad andare incontro ad alti e bassi che mettono a dura prova il loro rapporto. E a tal proposito anche gli altri concorrenti tentano l’impossibile per mettere pace tra i due innamorati. A tal proposito è accaduto qualcosa che avrebbe lasciato senza parole i fan: la scena ha colpito l’attenzione pubblica e la gieffina è andata incontro a una cascata di apprezzamenti.

Il gesto di Oriana Marzoli per Antonella Fiordelisi. Solidarietà tra donne? Tra le due il momento sembra essere stato più unico che raro, ma prima facciamo un passo indietro e capiamo cosa ha portato Oriana a compiere un gesto che ha ricevuto molti apprezzamenti da parte del pubblico a casa. Anche perché, com’è noto a molti, tra le due gieffine i rapporti non sono mai stati dei migliori e le due solevano tenersi a distanza e talvolta ignorarsi del tutto.

Il gesto di Oriana Marzoli per Antonella Fiordelisi: “Grazie…”

Eppure il momento di solidarietà femminile c’è stato ed è stato anche filmato al punto da riversarsi sui social per dare ai fan il giusto spazio per commentare quanto accaduto tra di loro. Nel corso della puntata Oriana Marzoli ha ben pensato di fare sentire tutto il suo supporto e vicinanza ad Antonella Fiordelisi. Infatti la modella non ha voluto votare Antonella Fiordelisi per solidarietà femminile. Poi, dopo il triangolo Edoardo-Antonella-Nicole ha preso le difese della spadaccina di Salerno. Quindi, in una discussione con altre gieffine, ha rimproverato Edoardo Donnamaria facendo notare un atteggiamento non corretto nei riguardi di Antonella.

“Il mio ragazzo non tocca la tetta nessuna, amica mia nè a nessuna di qua perché gli taglio le mani a lui e la TETTA a lei”, ha sottolineato la modella a proposito del momento trascorso in van in cui sarebbe avvenuto l’avvicinamento tra Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia con un tentativo di bacio da parte di lui. E all’indomani della puntata, Antonella Fiordelisi non poteva che ringraziare Oriana svegliandosi con un sorriso. Il video del momento ha fatto velocemente il giro del web.

