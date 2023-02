GF Vip, Oriana Marzoli rimprovera Edoardo Donnamaria e si schiera con Antonella. Clamorosa svolta nelle ultime ore tra Edoardo e Antonella. I due erano arrivati alla rottura dopo l’ennesima lite. Il loro rapporto, per quanto passionale, è sempre stato caratterizzato da tanti alti e bassi. Addirittura in più di un’occasione i due concorrenti sono arrivati alle mani, con il volto noto di Forum pesantemente accusato di essere un violento. Recentemente c’era chi sosteneva che lui stesse con lei solo per sesso, ma forse le cose non stanno così.

Almeno stando a sentire Edoardo Donnamaria che ha voluto riavvicinarsi ad Antonella Fiordelisi. Il tutto dopo che Nicole Murgia, eliminata, è stata insultata da alcuni fan dopo essere uscita dalla Casa: “Le Donnalisi hanno incontrato la Murgia e le hanno urlato zocc*la”. Questo perché proprio nel famoso van gate Edoardo avrebbe tentato di baciare Nicole oltre a toccarle il seno. Adesso, però, la crisi tra i due fidanzati sembra essere rientrata, con Edoardo che si è cosparso il capo di cenere.

Oriana rincuora Edoardo sul rapporto con Antonella

Oriana Marzoli nelle nomination non ha voluto votare Antonella Fiordelisi per solidarietà femminile. Poi, dopo il triangolo Edoardo-Antonella-Nicole ha preso le difese della spadaccina di Salerno. Quindi, in una discussione con altre gieffine, ha rimproverato Edoardo, ma lo ha pure rincuorato. Martina Nasoni ha detto: “Uno a uno, palla al centro”. Poi la modella venezuelana ha fatto sapere il suo punto di vista all’opinionista di Forum.

Oriana ha detto: “Secondo me è giusto, siete alla pari, diciamo. Lei ha fatto tremila, ma la tua vale per tremila, ok? Eh, è la verità. Quindi, è anche il consiglio che darei a lei, anche se non è amica mia. Edo, io dopo ci metto una buona parola”. Anche Edoardo Tavassi è intervenuto sulla questione, cercando di far cambiare idea ad Oriana: “Tu eri una di quelli che diceva che ad Antonella di Edoardo non gliene fregava un ca***. Vuol dire che sta prendendo la palla al balzo per passare come vittima. Non c’è nessuna sofferenza reale”.

Insomma il rapporto tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi continua a tenere banco nella Casa. Il recente riavvicinamento potrebbe anche non essere sufficiente per risolvere la crisi. E il legame tra Edoardo e Micol è uno dei nodi da sciogliere con la spadaccina che proprio nelle ultime ore a Daniele ha rivelato: “Ti posso dire cose che non sapete? Vanno un po’ oltre, riguardano anche Micol. Quando è entrata questa persona avevo imparato, mi ha detto cose che non dirò. Potrei far litigare lui e Micol per le cose che mi ha confessato, quindi non lo faccio. Mi ha detto delle cose oscene su di lei, anche per questo non le era piaciuta fuori, oscene”.

