Chi uscirà durante la prossima puntata del GF Vip 7? I sondaggi parlano chiaro e c’è chi rischia più di altri. Chiaramente non avremo la certezza fin quando che Alfonso Signorini chiamerà in studio in nome del vippone interessato. Tuttavia i numeri parlano abbastanza chiaro e sembra che c’è un nome che rischia più di altri. Andiamo quindi a vedere le percentuali che in queste ore si stanno raccogliendo sui social e non solo.

Tanto per cominciare è bene sapere che questa settimana in nomination sono finiti Antonella Fiordelisi, Edoardo Donnamaria, Edoardo Tavassi, Sarah Altobello e Nikita Pelizon. Riguardo in biglietti di ritorno, che permettono a un eliminato di rientrare nella casa, ce ne è rimasto quindi soltanto uno. Gli altri sono stati agguantati da Charlie Gnocchi, Wilma Goich e Sarah Altobello, ma solo quest’ultima è ancora in gioco. L’altro è senza dubbio tra uno dei vipponi entrati a dicembre.

Può essere usato quindi, solo fra uno tra Andrea Maestrelli, Davide Donadei e Milena Miconi. Non essendo nessuno dei tre in nomination questa settimana, sembra chiaro che chi verrà votato di meno, sarà costretto ad uscire dalla casa del GF Vip. Anche questa settimana infatti, il televoto è pro-positivo, ovvero si vota il migliore (non il peggiore).

Ma andiamo a vedere chi sta andando bene e chi invece rischia più di tutti. Nei diversi sondaggi trovati in rete, sembra chiaro che ad avere la meglio stasera potrebbe essere Edoardo Tavassi, Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi. Sono loro che probabilmente non avranno problemi di sorta col televoto di questa sera. A rischiare di più invece c’è Sarah Altobello, ma soprattutto Edoardo Donnamaria che dopo la vicenda di van-gate, sta passando il momento meno popolare in assoluto dall’inizio del gioco.

Chiaramente c’è chi spera che ad uscire sarà Sarah Altobello, in modo che rimarranno intatte alcune dinamiche tra la Fiordelisi ed Edoardo (anche se sono single, sembra). Ma c’è anche chi ce l’ha a a morte con l’ex volto di Forum e vorrebbe vederlo fuori per poter far esprimere meglio Antonella senza di lui. Staremo a vedere.

