GF Vip 7, assente dallo studio lunedì per influenza Ginevra Lamborghini resta comunque sulla bocca di tutti; Antonino Spinalbese aveva fatto la sua parte raccontando di un bacio nella sauna in un angolo dove le telecamere non arrivano. A pizzicare Ginevra è stata Guendalina Tavassi che, intervista dai microfoni di Casa Chi, non ha perso tempo dire la sua. Ha iniziato dal rapporto tra il fratello e Micol. “ La storia con Micol, che non è mai stata tanto pubblicizzata da questo GF, è una storia sana, bella e si vede l’amore. Forse per questo non hanno dedicato spazio a questa storia”.



“Perché forse era più importante per un programma vedere le liti e la gelosia tra Antonella e Edoardo. Invece la loro è una storia pura e si vede che è totalmente disinteressata dalle telecamere, tant’è che hanno approfittato del van. Tutto si può dire tranne che lo facciano per avere una dinamica. Li vedo due persone fatte per stare insieme”.

GF Vip 7, Guendalina Tavassi attacca Ginevra Lamborghini



E ancora: “Ovvio che le telecamere fanno piacere, ma li vedo disinteressati ad apparire come coppia. Hanno partecipato al reality come singoli”. Poi ha parlato del carattere del fratello: “Lui scherza, ride, prende in giro perché è il suo modo di vincere la sua timidezza e cercare di buttarla sullo scherzo sui propri problemi. Come gli piacerebbe che facessero con lui perché è una persona ironica ma allo stesso tempo buonissima. Quindi boss proprio no”.



Poi l’attacco a Ginevra Lamborghini. L’ex vippona, infatti, di recente aveva parlato di Edoardo definendolo uno “stratega”. “Penso che una persona per pubblicizzarsi provi con tutti i modi e tutti i mezzi ad emergere. Dal momento che è dovuta uscire, ha provato anche a rientrare e non è riuscita, ha pensato di parlare della coppia del momento”.



E ancora: “ Ci sta che quando entra uno nuovo gli chiedi ‘come andiamo?’. Penso che tutti vorrebbero sapere. Ma non è che se la coppia non piace uno dentro si deve lasciare. Non è una cosa che attribuisco a Tavassi e Micol, piuttosto se lo avesse detto ad Antonella già avrebbe lasciato Edoardo.”