AL GF Vip 7 Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sono sempre sotto osservazione: stavolta a sparare a zero contro di loro è Andrea Maestrelli. Nella giornata di oggi intanto stanno facendo discutere e non poco le parole di Guendalina Tavassi che difende il fratello e attacca Ginevra Lamborghini. L’ex vippona, infatti, di recente aveva parlato di Edoardo definendolo uno “stratega”. “Penso che una persona per pubblicizzarsi provi con tutti i modi e tutti i mezzi ad emergere. Dal momento che è dovuta uscire, ha provato anche a rientrare e non è riuscita, ha pensato di parlare della coppia del momento”.



E ancora: “ Ci sta che quando entra uno nuovo gli chiedi ‘come andiamo?’. Penso che tutti vorrebbero sapere. Ma non è che se la coppia non piace uno dentro si deve lasciare. Non è una cosa che attribuisco a Tavassi e Micol, piuttosto se lo avesse detto ad Antonella già avrebbe lasciato Edoardo.”

GF Vip 7, Maestrelli: rivelazione su Edoardo Donnamaria



Edoardo Donnamaria che, come detto, al GF Vip 7 è stato criticato da Maestrelli per la sua storia con Antonella Fiordelisi. “È la fidanzata tua e scegli tu di starci insieme. Nessuno vi obbliga a stare insieme. Prendi atto che questo non è amore, non so cosa è…vi affossate a vicenda. Sono cinque mesi che vi fate male tutti e due, ma vi volete svegliare. Fuori da qui, questa cosa la devi risolvere”.



“È follia, le discussioni per cui vi allontanate sono follie. La vostra storia non esiste!”. Parole che sono arrivata dopo che Edoardo ha rivelato ai suoi compagni di avventura che Antonella continua a mentire su determinate situazioni solo per poter passare da vittima: “Giurando il falso su una cosa che non è mai successa, non ti fa pensare che lei stia cavalcando l’onda della vittima?”.



E ancora: “Secondo me è una dimostrazione palese […] Faccio delle figuracce per difendere questa relazione. Io ho la sensazione che lei lo faccia per il gioco. Adesso deve fare la vittima. Il mio tornare da lei è una mia debolezza”. Come finirà la storia più chiacchierata dell’edizione numero 7?