Daniele Dal Moro, l’attacco di Edoardo Donnamaria al GF Vip. Nelle ultime ore il padre dell’opionionista di Forum è intervenuto, ancora una volta, per prendere le difese del figlio. Edoardo finisce spessissimo al centro di polemiche e attacchi e dopo aver chiesto di non offenderlo né insultarlo più, Vincenzo Donnamaria ha apertamente chiesto ai telespettatori di salvarlo alle nomination. Ma Edo ne combina una ogni giorno ormai.

L’ultima è avvenuta con Oriana Marzoli che l’ha accusato di averle toccato il seno. E non è la prima volta che Edoardo Donnamaria fa una cosa del genere. Anche dentro al van lo aveva fatto con Nicole Murgia: “Le ho fatto così per sentire la protesi” aveva ammesso il gieffino. Ovviamente sono arrivate attacchi e critiche a pioggia. Nelle ultime ore il vippone ha preso di mira Daniele Dal Moro. Il suo sfogo con alcune coinquiline non è passato inosservato.

Edoardo Donnamaria deride Daniele Dal Moro

Edoardo Donnamaria ha parlato – male – di Daniele Dal Moro con Sofia De Donà e Oriana Marzoli. Il vippone ha accusato l’imprenditore veneto di essere falso e di agire esclusivamente per il proprio tornaconto personale, in particolare per continuare il suo percorso nel reality. Edoardo ha così tirato in ballo il comportamento che Daniele ha avuto con Wilma Goich. Il loro rapporto, con la cantante visibilmente presa, ha fatto parecchio discutere. Ora Edo sgancia la bomba.

Edoardo Donnamaria ha insinuato che Daniele Dal Moro abbia finto di essere attratto da Wilma solo per avere qualche clip: “Il clippatore è il suo fidanzato – ha detto riferendosi ad Oriana – so due mesi che clippa. Ha fatto la storia d’amore con Wilma per clippa‘…”. Poi ha iniziato a prendere in giro Daniele, imitando il suo modo di parlare.

Il senza ⚽️⚽️ insinuando in assenza di Daniele che lui abbia finto il rapporto con Wilma per fare clip



“Io la amo… se solo avessi avuto 20 anni di meno…”. Oriana e Sofia l’hanno presa a ridere: “Noooo, ma che dici? – la reazione della modella venezuelana – non ha detto così”. Ed Edoardo ha replicato: “Certo che l’ha detto. Mi fa dimenticare che abbia solo 99 anni…”. Inoltre il gieffino ha accusato Daniele di accorrere sempre quando qualcuno sta male – il riferimento è a Dana Saber – per apparire come il buono della situazione. Insomma, un attacco a 360 gradi? Solo strategia in vista del gran finale?

