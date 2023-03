“Oddio, che spavento!”. Oriana Marzoli e Alberto De Pisis, momento di panico al GF Vip 7: allarme tra i vipponi

GF Vip 7, spavento in casa dei vipponi. L’esperienza nel reality show di Alfonso Signorini continua a regalare al pubblico italiano dei momenti imperdibili. Questa volta protagonisti indiscussi della vicenda sono Oriana Marzoli e Alberto De Pisis. Il video diventa virale nel giro di poco tempo. Ecco cosa è successo davanti allo sguardo vigile delle telecamere.

Spavento per Oriana Marzoli e Alberto De Pisis, il video fa il giro del web. Il pubblico italiano ha visto il loro rapporto sotto una luce del tutto diversa. Un iniziale attrito che i due vipponi sembrano aver risolto e spazzato via rendendo il loro rapporto amichevole senza alcun dubbio complice e ricco di reciproche confidenze.

Leggi anche: “Ma che ca*** è?”. Mistero al GF Vip 7, Oriana e Onestini increduli nella sauna: il segreto





Spavento per Oriana Marzoli e Alberto De Pisis: dopo la paura, tante risate a crepapelle

Ora i due vipponi si rendono protagonisti indiscussi di una vicenda che ovviamente è stata filmata dalle telecamere del GF Vip 7. Tutto ha avuto inizio quando Oriana Marzoli si trovava in stanza da letto e stava provando a prendere sonno. Purtroppo, complici i pensieri, Oriana non riesce a chiudere occhio e decide di alzarsi nell’esatto momento in cui Alberto De Pisis ha sollevato la testa. Ignari di ritrovarsi l’uno di faccia all’altra, ecco che etrambi hanno urlato spaventati.

Nel giro di pochi minuti non potevano poi che scoppiare a ridere non appena compreso che no, non si trattava ovviamente di un fantasma. Ed è così che anche gli altri vipponi, sentendo le risate a crepapelle, hanno iniziato a chiedere cosa fosse successo. I fan dal canto loro non poteva che commentare la vicenda: “Io con il mio alter ego allo specchio”, “Io la mattina appena sveglia e mi guardo allo specchio” o ancora “Di tutta la serata è stato il momento più divertente”.

E resta da capire il motivo per cui Oriana è apparsa particolarmente irrequieta. Perché la gieffina non riusciva a prendere sonno? Le ultime vicende con Daniele Dal Moro non hanno contribuito alla sua serenità. Infatti di recente la modella si è messa a origliare Daniele Dal Moro mentre quest’ultimo parlava in confessionale. “Sta in confessionale – le parole di Oriana Marzoli su Daniele Dal Moro – Ha detto che in realtà non vuole stare con me, solo che se mi lascia passa come un figlio di… pensi che non glielo dico? Non c’è bisogno di passare come un figlio di niente. Lo sta dicendo in confessionale. Sta parlando con l’autore. Ha detto: ‘Se la lascio si mette a piangere. Questo Grande Fratello non lo vinco io, quindi non ho nessuno stimolo per continuare qua dentro”.